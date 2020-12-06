За добу в Україні виявили 11 590 нових хворих на коронавірус: статистика
Станом на 6 грудня в Україні підтвердили 11 590 нових випадків інфікування COVID-19. Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
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- Захворіло – 813 306 людей;
- Одужало – 418 581 пацієнт;
- Летальних випадків – 13 588;
- Проведено ПЛР-тестувань – 4 780 080.
Як пише Максим Степанов, за минулу добу, 5 грудня, госпіталізовано 1 127 осіб. На жаль, зафіксовано 167 летальних випадків. 6 048 пацієнтів одужали. За добу здійснено 42 096 тестувань: зокрема методом ПЛР – 33 308, методом ІФА – 8 788.
Кількість випадків COVID-19 в регіонах:
- Київ – 79 809 випадків;
- Вінницька область – 18 587 випадків;
- Волинська область – 26 019 випадків;
- Дніпропетровська область – 44 080 випадків;
- Донецька область – 25 547 випадків;
- Житомирська область – 31 967 випадків;
- Закарпатська область – 24 541 випадок;
- Запорізька область – 36 539 випадків;
- Івано-Франківська область – 39 373 випадки;
- Київська область – 43 219 випадків;
- Кіровоградська область – 6 254 випадки;
- Луганська область – 7 027 випадків;
- Львівська область – 49 831 випадок;
- Миколаївська область – 21 144 випадки;
- Одеська область – 51 148 випадків;
- Полтавська область – 25 228 випадків;
- Рівненська область – 33 508 випадків;
- Сумська область – 33 181 випадок;
- Тернопільська область – 29 594 випадки;
- Харківська область – 59 285 випадків;
- Херсонська область – 11 915 випадків;
- Хмельницька область – 32 286 випадків;
- Черкаська область – 26 809 випадків;
- Чернівецька область – 35 152 випадки;
- Чернігівська область – 21 263 випадки.
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