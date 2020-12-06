Станом на 6 грудня в Україні підтвердили 11 590 нових випадків інфікування COVID-19. Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

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Коронавірус в Україні: загальна статистика станом на 6 грудня Захворіло – 813 306 людей;

Одужало – 418 581 пацієнт;

Летальних випадків – 13 588;

Проведено ПЛР-тестувань – 4 780 080.

Як пише Максим Степанов, за минулу добу, 5 грудня, госпіталізовано 1 127 осіб. На жаль, зафіксовано 167 летальних випадків. 6 048 пацієнтів одужали. За добу здійснено 42 096 тестувань: зокрема методом ПЛР – 33 308, методом ІФА – 8 788.

Кількість випадків COVID-19 в регіонах:

Київ – 79 809 випадків;

Вінницька область – 18 587 випадків;

Волинська область – 26 019 випадків;

Дніпропетровська область – 44 080 випадків;

Донецька область – 25 547 випадків;

Житомирська область – 31 967 випадків;

Закарпатська область – 24 541 випадок;

Запорізька область – 36 539 випадків;

Івано-Франківська область – 39 373 випадки;

Київська область – 43 219 випадків;

Кіровоградська область – 6 254 випадки;

Луганська область – 7 027 випадків;

Львівська область – 49 831 випадок;

Миколаївська область – 21 144 випадки;

Одеська область – 51 148 випадків;

Полтавська область – 25 228 випадків;

Рівненська область – 33 508 випадків;

Сумська область – 33 181 випадок;

Тернопільська область – 29 594 випадки;

Харківська область – 59 285 випадків;

Херсонська область – 11 915 випадків;

Хмельницька область – 32 286 випадків;

Черкаська область – 26 809 випадків;

Чернівецька область – 35 152 випадки;

Чернігівська область – 21 263 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу