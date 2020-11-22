Станом на 22 листопада в Україні зафіксовано 624 744 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. За минулу добу, 21 листопада, захворіли ще 12 079 людей.

Серед нових хворих – 489 дітей та 375 медпрацівників. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.

Крім того, за минулу добу госпіталізовано 1 134 людини. На жаль, 138 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків зросла до 10 951.

4 604 особи одужали за минулу добу. Загалом – 286 917.

Кількість захворювань в регіонах:

місто Київ – 59 006 випадків;

Вінницька область – 15 314 випадків;

Волинська область – 21 456 випадків;

Дніпропетровська область – 28 561 випадок;

Донецька область – 20 026 випадків;

Житомирська область – 26 154 випадки;

Закарпатська область – 21 368 випадків;

Запорізька область – 23 800 випадків;

Івано-Франківська область – 31 859 випадків;

Київська область – 30 342 випадки;

Кіровоградська область – 4 258 випадків;

Луганська область – 5 666 випадків;

Львівська область – 40 879 випадків;

Миколаївська область – 14 957 випадків;

Одеська область – 37 365 випадків;

Полтавська область – 18 243 випадки;

Рівненська область – 27 912 випадків;

Сумська область – 22 612 випадків;

Тернопільська область – 25 566 випадків;

Харківська область – 51 398 випадків;

Херсонська область – 8 549 випадків;

Хмельницька область – 26 227 випадків;

Черкаська область – 17 748 випадків;

Чернівецька область – 31 034 випадки;

Чернігівська область – 14 444 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.