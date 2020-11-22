За добу в Україні підтвердили ще 12 079 випадків зараження на COVID-19: актуальна статистика
Станом на 22 листопада в Україні зафіксовано 624 744 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. За минулу добу, 21 листопада, захворіли ще 12 079 людей.
Серед нових хворих – 489 дітей та 375 медпрацівників. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.
Крім того, за минулу добу госпіталізовано 1 134 людини. На жаль, 138 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків зросла до 10 951.
4 604 особи одужали за минулу добу. Загалом – 286 917.
Кількість захворювань в регіонах:
- місто Київ – 59 006 випадків;
- Вінницька область – 15 314 випадків;
- Волинська область – 21 456 випадків;
- Дніпропетровська область – 28 561 випадок;
- Донецька область – 20 026 випадків;
- Житомирська область – 26 154 випадки;
- Закарпатська область – 21 368 випадків;
- Запорізька область – 23 800 випадків;
- Івано-Франківська область – 31 859 випадків;
- Київська область – 30 342 випадки;
- Кіровоградська область – 4 258 випадків;
- Луганська область – 5 666 випадків;
- Львівська область – 40 879 випадків;
- Миколаївська область – 14 957 випадків;
- Одеська область – 37 365 випадків;
- Полтавська область – 18 243 випадки;
- Рівненська область – 27 912 випадків;
- Сумська область – 22 612 випадків;
- Тернопільська область – 25 566 випадків;
- Харківська область – 51 398 випадків;
- Херсонська область – 8 549 випадків;
- Хмельницька область – 26 227 випадків;
- Черкаська область – 17 748 випадків;
- Чернівецька область – 31 034 випадки;
- Чернігівська область – 14 444 випадки.
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