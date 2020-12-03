За добу у Києві зафіксували 1364 хворих на коронавірус
Станом на 3 грудня у Києві виявили 75 376 випадків зараження коронавірусною інфекцією, за минулу добу – 1364.
На жаль, за 2 грудня зафіксовано 30 летальних випадків. Всього коронавірус забрав життя 1369 киян, пише мер міста Віталій Кличко у телеграмі.
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Хто захворів на COVID-19 за минулу добу у Києві
- 785 жінок віком від 18 до 89 років,
- 460 чоловіків віком від 18 до 91 року,
- 63 дівчинки від 1 місяця до 17 років,
- 56 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
Серед нових хворих у столиці – 40 медиків. До лікарень госпіталізували 76 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
За минулу добу одужали 512 людей. Всього коронавірус подолали 24 275 мешканців Києва.
Скільки випадків зараження COVID-19 зафіксували у районах Києва
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 354, у Подільському — 146. Та в Дарницькому районі – 142 випадки.
Загалом з початку пандемії COVID-19 в Україні захворіло – 772 760 осіб, одужало – 384 426 пацієнтів. Загальна кількість летальних випадків зросла до 12 960.
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