Станом на 3 грудня у Києві виявили 75 376 випадків зараження коронавірусною інфекцією, за минулу добу – 1364.

На жаль, за 2 грудня зафіксовано 30 летальних випадків. Всього коронавірус забрав життя 1369 киян, пише мер міста Віталій Кличко у телеграмі.

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Хто захворів на COVID-19 за минулу добу у Києві

785 жінок віком від 18 до 89 років,

460 чоловіків віком від 18 до 91 року,

63 дівчинки від 1 місяця до 17 років,

56 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Серед нових хворих у столиці – 40 медиків. До лікарень госпіталізували 76 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 512 людей. Всього коронавірус подолали 24 275 мешканців Києва.

Скільки випадків зараження COVID-19 зафіксували у районах Києва

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 354, у Подільському — 146. Та в Дарницькому районі – 142 випадки.

Загалом з початку пандемії COVID-19 в Україні захворіло – 772 760 осіб, одужало – 384 426 пацієнтів. Загальна кількість летальних випадків зросла до 12 960.