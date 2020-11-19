Загалом з початку пандемії коронавірусу у столиці України зафіксували 55 203 випадків інфікування COVID-19. За словами Віталія Кличка, динаміка захворюваності у Києві не зменшується.

За минулу добу, 18 листопада, у Києві померли від ускладнень 34 людини. Всього коронавірус забрав життя 1047 киян, повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.

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До лікарень столиці госпіталізували 107 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Хто захворів у Києві за минулу добу

️731 жінка віком від 18 до 94 років,

️554 чоловіка віком від 18 до 87 рокiв,

️33 дівчинки від одного місяця до 16 років,

30 хлопчиків від одного місяця до 16 років.

Серед нових хворих – 50 медиків. Одужали за минулу добу 459 людей. Всього кількість людей, які подолали коронавірус, зросла до 20 тисяч.

Коронавірус в районах Києва

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 294, у Деснянському — 188. Та в Солом‘янському районі – 166 випадків.

За минулу добу, 19 листопада, в Україні підтвердили 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом з початку пандемії захворіло 583 510 українців, померло 10 369 осіб. Всього одужало 266 479 людей.



Перелік обмежень у карантин вихідного дня / Інфографіка 24 каналу