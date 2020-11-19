За добу у Києві виявили ще 1348 хворих на коронавірус
Загалом з початку пандемії коронавірусу у столиці України зафіксували 55 203 випадків інфікування COVID-19. За словами Віталія Кличка, динаміка захворюваності у Києві не зменшується.
За минулу добу, 18 листопада, у Києві померли від ускладнень 34 людини. Всього коронавірус забрав життя 1047 киян, повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.
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До лікарень столиці госпіталізували 107 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Хто захворів у Києві за минулу добу
- ️731 жінка віком від 18 до 94 років,
- ️554 чоловіка віком від 18 до 87 рокiв,
- ️33 дівчинки від одного місяця до 16 років,
- 30 хлопчиків від одного місяця до 16 років.
Серед нових хворих – 50 медиків. Одужали за минулу добу 459 людей. Всього кількість людей, які подолали коронавірус, зросла до 20 тисяч.
Коронавірус в районах Києва
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 294, у Деснянському — 188. Та в Солом‘янському районі – 166 випадків.
За минулу добу, 19 листопада, в Україні підтвердили 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом з початку пандемії захворіло 583 510 українців, померло 10 369 осіб. Всього одужало 266 479 людей.
Перелік обмежень у карантин вихідного дня / Інфографіка 24 каналу
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