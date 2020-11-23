У 2021 році ЮНІСЕФ планує доставити у країни, які розвиваються, 2 мільярди вакцин від коронавірусу. Допомогу від фонду отримають відразу 92 держави.

Окрім вакцин, ЮНІСЕФ також планує доставити у ці країни 1 мільярд шприців. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зауважимо У США вже в грудні можуть вакцинувати людей проти COVID-19

Щоб країни, які розвиваються, могли оперативно отримати вакцину та шприци, ЮНІСЕФ налагодив співпрацю з сотнями авіаційних, вантажних, судноплавних та глобальних логістичних партнерів. Майбутня рятувальна операція має стати унікальною.

Нам потрібні всі руки на палубі, щоб ми готові були доставити дози вакцин від COVID-19, шприци та інші засоби індивідуального захисту для захисту працівників фронтової лінії по всьому світу. Захищаючи цих працівників, ми захищаємо мільйони дітей,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Під час саміту G20 21 – 22 листопада світові лідери наголосили: необхідно зробити все можливе, щоб країни, які розвиваються, отримали вакцину від коронавірусу. Розподіл вакцини між країнами президент Франції Еммануель Макрон прирівняв до "битви".

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