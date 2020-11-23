ЮНІСЕФ доставить 2 мільярди вакцин від COVID-19 у країни, які розиваються
У 2021 році ЮНІСЕФ планує доставити у країни, які розвиваються, 2 мільярди вакцин від коронавірусу. Допомогу від фонду отримають відразу 92 держави.
Окрім вакцин, ЮНІСЕФ також планує доставити у ці країни 1 мільярд шприців. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Щоб країни, які розвиваються, могли оперативно отримати вакцину та шприци, ЮНІСЕФ налагодив співпрацю з сотнями авіаційних, вантажних, судноплавних та глобальних логістичних партнерів. Майбутня рятувальна операція має стати унікальною.
Нам потрібні всі руки на палубі, щоб ми готові були доставити дози вакцин від COVID-19, шприци та інші засоби індивідуального захисту для захисту працівників фронтової лінії по всьому світу. Захищаючи цих працівників, ми захищаємо мільйони дітей,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про COVID-19 у світі
- Від початку пандемії коронавірусу у світі інфікувалися понад 58 мільйонів людей.
- COVID-19 вже забрав життя понад 1,3 мільйона заражених.
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