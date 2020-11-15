Єврокомісія планує створити незалежне від ВООЗ відомство для боротьби з епідеміями, яке зможе на рівні ЄС оголошувати надзвичайну ситуацію і забезпечувати країни-члени вакцинами та медикаментами,

Як повідомила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес, країни Євросоюзу повинні скоординувати свої дії для боротьби з масштабними кризами. Про це пише видання Deutsche Welle.

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Ми всі спостерігали наслідки неузгоджених заходів, прийнятих (країнами ЄС) на національному рівні в перші тижні і місяці пандемії. Зокрема, відсутність підготовки, брак медичного обладнання та обмежені можливості тестування,

– заявила вона.

Відтак Єврокомісія хоче створити Європейський союз охорони здоров’я, який буде відстежувати розвиток інфекційних захворювань і в разі потреби зможе оголосити надзвичайну ситуацію на рівні ЄС.

“Мова йде про незалежність від Всесвітньої організації охорони здоров’я”, – додала Кіріакідес.

До слова, днями раніше Європейська комісія у середу підписала контракт з компаніями Pfizer і BioNTec на закупівлю вакцини від коронавірусу, яка показала успішні результати клінічних випробувань.

"Після перспективного оголошення BioNTech і Pfizer щодо ефективності вакцини, я дуже рада оголосити про сьогоднішню угоду з компаніями BioNTech і Pfizer про закупівлю вакцини", – сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.