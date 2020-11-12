В Німеччині зафіксували зараження хантавірусом людини, дівчина інфікувалася від щура. Це перший випадок захворювання в Європі.

Група дослідників клініки Charite підтвердила перший у Німеччині випадок передачі хантавірусу людині, відомого як "вірус Сеула".

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Як інфікувалась дівчина

Пацієнтку госпіталізували з гострою нирковою недостатністю. Згодом серологічне дослідження виявило інфекцію хантавірус, яку переносять щури. Вчені застосували молекулярну діагностику та з'ясували, що це вірус Сеул.

Ймовірно, дівчина інфікувалась від свого домашнього улюбленця – щура. Вчені припускають, що щур з вірусом був завезений в Німеччину із-за кордону. Відомо, що сам хантавірус походить з Азії, а в Європу, можливо, був завезений дикими щурами.

Раніше зараження хантавірусом було можливим тільки від мишей, але тепер потрібно розглядати ймовірність інфікування від диких і домашніх щурів. Це також означає, що вірус може бути розвезено в будь-яку точку світу.

Хантавірус – що це? Хантавірус – це респіраторне захворювання, яке ускладнюється атиповою пневмонією. Ранні симптоми включають втому, підвищення температури та м’язові болі, але такі симптоми є досить універсальними.

Що відомо про зараження хантавірусом

24 березня про смерть чоловіка від хантавірусу повідомив Китай. Це не нова інфекція, її дослідили ще 70 років тому.

Хантавірус рідко передається від людини до людини, найчастіше переноситься гризунами.

Інкубаційний період від 1 до 4 тижнів.

Лікування хантавірусу ще не винайшли, терапія направлена на полегшення симптомів.

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