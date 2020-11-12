У Європі вперше людина захворіла на хантавірус: що про це відомо
В Німеччині зафіксували зараження хантавірусом людини, дівчина інфікувалася від щура. Це перший випадок захворювання в Європі.
Група дослідників клініки Charite підтвердила перший у Німеччині випадок передачі хантавірусу людині, відомого як "вірус Сеула".
До теми Що таке хантавірус: симптоми, профілактика та лікування
Як інфікувалась дівчина
Пацієнтку госпіталізували з гострою нирковою недостатністю. Згодом серологічне дослідження виявило інфекцію хантавірус, яку переносять щури. Вчені застосували молекулярну діагностику та з'ясували, що це вірус Сеул.
Ймовірно, дівчина інфікувалась від свого домашнього улюбленця – щура. Вчені припускають, що щур з вірусом був завезений в Німеччину із-за кордону. Відомо, що сам хантавірус походить з Азії, а в Європу, можливо, був завезений дикими щурами.
Раніше зараження хантавірусом було можливим тільки від мишей, але тепер потрібно розглядати ймовірність інфікування від диких і домашніх щурів. Це також означає, що вірус може бути розвезено в будь-яку точку світу.
Хантавірус – це респіраторне захворювання, яке ускладнюється атиповою пневмонією. Ранні симптоми включають втому, підвищення температури та м’язові болі, але такі симптоми є досить універсальними.
Що відомо про зараження хантавірусом
- 24 березня про смерть чоловіка від хантавірусу повідомив Китай. Це не нова інфекція, її дослідили ще 70 років тому.
- Хантавірус рідко передається від людини до людини, найчастіше переноситься гризунами.
- Інкубаційний період від 1 до 4 тижнів.
- Лікування хантавірусу ще не винайшли, терапія направлена на полегшення симптомів.
Дивіться відео: що таке хантавірус
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