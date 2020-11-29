Кілька рефрижераторів завезли коробки з вакциною до вантажного терміналу в міжнародному аеропорті Брюсселя. В Бельгії готові приймати перші партії вакцин від COVID-19 з США та від європейських виробників.

Для цього термінал обладнали спеціальними морозильними установками. Про те, як Європа готується приймати вакцину, читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Як в Європі готуються приймати вакцину

Крім того, підготували сухий лід. Відтак зможуть перевозити найбільш примхливі до умов зберігання препарати. Наприклад, вакцину від Pfizer – при мінус 80 градусах.

Ми підготувалися, зробили все необхідне, все протестували. Склад готовий. Тож ми чекаємо,

– зазначив гендиректор компанії Swissport Cargo Services Коен Гувелоозе.

Бельгія – хаб для цілої Європи

Бельгія заявила, що готова стати хабом (вузол якоїсь мережі – 24 канал) вакцин для цілої Європи. Адже і в самій країні, і в сусідніх – Франції та Німеччині – є можливість виготовляти препарати для щеплення від коронавірусу.



Європа готова приймати вакцину / Фото Getty Images

Розподіл перших вакцин у Франції

Там теж почали готуватися розподіляти перші партії вакцин. В аеропорту імені Шарля де Голля під Парижем під це звільнили цілий вантажний термінал, а компанія Air France вже виділила частину свого флоту для перевезення вакцин – не лише Європою, а й усім світом.

У нас великий флот: є 2 великі вантажні літак і ще 99 далекомагістральних літаків. Їх ми можемо використати для транспортування вакцини. Один вантажний літак може перевозити до 1 мільйона доз – це велика кількість,

– наголосив директор вантажних авіаперевезень аеропорту "Шарль-де-Голль" Грегуар Суліє.

Угоди з виробниками вакцин

Європейський Союз уклав угоди з трьома виробниками вакцин від коронавірусу:

двома американськими Pfizer і Moderna;

британською AstraZeneca.

Брюссель готовий закупити до 800 мільйонів доз. Це вдвічі більше, ніж населення ЄС. Решту вакцин планують відправити до бідніших держав і країн, що розвиваються. В переліку є і Україна. В Брюсселі сподіваються отримати замовлені вакцини вже незабаром і відразу почати щеплення.

Зазначимо! Американська авіакомпанія United Airlines почала доставку вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва Pfizer на склади в США і Європі. Більше про це читайте тут.

За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, перші громадяни ЄС отримають вакцину до кінця грудня. Вона зауважила, що отримання вакцини – це важливо, але не менш важливий і процес вакцинації.



Урсула фон дер Ляєн / Фото Getty Images

"Країни-члени ЄС повинні почати підготовку до нього вже зараз. Йдеться про мільйони шприців, про підготовку спеціальних рефрижераторів для транспортування і зберігання вакцини, про організацію центрів вакцинації, підготовку відповідного персоналу", – додав Ляєн.

Що потрібно для подолання пандемії

Ці питання розв'язуватимуть європейські уряди (окремо кожний для своєї країни) із врахуванням всіх локальних особливостей. Та не лише ці проблеми належить владнати європейським чиновникам.

Аби здолати коронавірус – потрібно вакцинувати від 60 до 70% населення. Втім за даними опитувань, половина громадян ЄС скептично ставляться до вакцинації. Адже всі розробники не завершили останню – третю фазу випробування вакцини. Відтак, люди просто невпевнені у безпеці, ефективності та надійності цих препаратів. А ще виробничі потужності розробників вакцини дозволяють виготовити до кінця року не більше 700 мільйонів доз.

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І на них, окрім ЄС, є вже покупці і в США, і в Австралії, і у Великій Британії. Отже, в Брюсселі прогнозують, що основна фаза вакцинації буде проходити 2021 року. А до кінця цього – планують імунізувати найвразливіші групи: медпрацівників і мешканців будинків для літніх людей.

Як Європа готується приймати вакцину: дивіться відео