Європейська комісія представила стратегію боротьби з поширенням коронавірусу для членів Євросоюзу в зимовий період. Людям рекомендують бути обережними, доки не розпочнеться впровадження безпечних та ефективних вакцин.

Єврокомісія 2 грудня прийняла стратегію сталого управління пандемією в майбутні зимові місяці.

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Там наголошують, що взимку може зрости ризик передачі вірусу через особливі обставини, зокрема, зібрання в закритих приміщеннях.

Стратегія рекомендує зберігати пильність і обережність протягом усього зимового періоду і до 2021 року, коли почнеться впровадження безпечних та ефективних вакцин,

– йдеться у заяві.

Після цього Єврокомісія надасть подальші вказівки щодо поступового та скоординованого скасування обмежувальних заходів.

Стратегія рекомендує заходи для підтримання пандемії під контролем доти, поки вакцини не стануть загальнодоступними.

Яких обмежень радить дотримуватися Єврокомісія

фізичне дистанціювання;

обмеження соціальних контактів;

тестування і відстеження контактів;

безпечні поїздки;

підтримка психічного здоров'я населення у зв'язку з пандемічною втомою;

національні стратегії вакцинації.

Зверніть увагу! Від початку пандемії коронавірус підтвердили у 64,5 мільйона людей по всьому світі. На жаль, померли вже приблизно 1,5 мільйона осіб. В європейських країнах ситуація залишається доволі складною. Більше про COVID-19 у світі читайте за посиланням.