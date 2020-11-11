Єврокомісія підписала контракт на купівлю мільйонів доз вакцини Pfizer
Європейська комісія у середу підписала контракт з компаніями Pfizer і BioNTec на закупівлю вакцини від коронавірусу, яка показала успішні результати клінічних випробувань.
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, пише ЄП. Контракт передбачає первинну закупівлю 200 мільйонів доз вакцини з можливістю додаткової купівлі ще 100 мільйонів доз.
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Після перспективного оголошення BioNTech і Pfizer щодо ефективності вакцини, я дуже рада оголосити про сьогоднішню угоду з компаніями BioNTech і Pfizer про закупівлю вакцини,
– заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
До слова, Єврокомісія вже підписала аналогічні контракти з AstraZeneca, Sanofi-GSK і Janssen Pharmaceutica NV, а також завершила попередні переговори з CureVac і Moderna.
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Що відомо про Pfizer та BioNTech
- Pfizer та BioNTech – розробили вакцину-кандидата проти коронавірусу.
- 9 листопада вони заявили про ефективність вакцини у 90% випадків за попередніми результатами досліджень.
- Компанії уже уклали контракти із США, Британією, Канадою та Японією.
- Pfizer також першими отримали дозвіл на тестування вакцини на дітях до 12 років.
- Це перша РНК вакцина. РНК передбачає, що в ній міститься не вбитий вірус, з яким буде працювати імунітет. У вакцині закодовано ділянку одного з генів коронавірусу!
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