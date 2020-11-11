Європейська комісія у середу підписала контракт з компаніями Pfizer і BioNTec на закупівлю вакцини від коронавірусу, яка показала успішні результати клінічних випробувань.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, пише ЄП. Контракт передбачає первинну закупівлю 200 мільйонів доз вакцини з можливістю додаткової купівлі ще 100 мільйонів доз.

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Після перспективного оголошення BioNTech і Pfizer щодо ефективності вакцини, я дуже рада оголосити про сьогоднішню угоду з компаніями BioNTech і Pfizer про закупівлю вакцини,

– заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

До слова, Єврокомісія вже підписала аналогічні контракти з AstraZeneca, Sanofi-GSK і Janssen Pharmaceutica NV, а також завершила попередні переговори з CureVac і Moderna.

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