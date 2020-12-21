Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило препарат під назвою Comirnaty. Це вакцина проти коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer та BioNTech.

Це перша вакцина проти коронавірусу, яку схвалили в ЄС. Про це повідомляє офіційний сайт EMA.

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Європейське агентство з лікарських засобів визнало Comirnaty безпечним та ефективним препаратом, який відповідає необхідним стандартам якості. Це відкриває шлях до першого дозволу на продаж вакцини COVID-19 в ЄС Європейською Комісією.

Однак наша робота на цьому не зупиняється. Ми будемо продовжувати збирати та аналізувати дані про безпеку та ефективність цієї вакцини для захисту людей, які щеплюватимуться в ЄС,

– йдеться в повідомлені агентства.

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