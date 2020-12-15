Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалить вакцину проти COVID-19 виробництва компаній Pfizer/BioNTech через тиждень.

Очікується, що це відбудеться 23 грудня, раніше повідомлялося про ймовірне затвердження вакцини 29 грудня. Про це пише Bild.

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Схвалення вакцини агентством EMA необхідне для початку програми вакцинації проти COVID-19 та дозволить застосовувати препарат на ринку країн Євросоюзу.

За даними джерел в Єврокомісії та уряді Німеччини, вакцину схвалять ще до католицького Різдва, яке святкується 25 грудня. А вже 26 грудня може стартувати масова вакцинація в Німеччині.

Також повідомляється, що федеральний міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Спан частково підтвердив інформацію Bild. Водночас він не зміг назвати дату початку масової вакцинації, але припустив, що вона почнеться протягом чотирьох днів після схвалення.

Що відомо про вакцину Pfizer і BioNTech

Вакцина отримала "сприятливий" рівень безпеки, адже найпоширенішими побічними реакціями на неї були:

почервоніння в місці ін'єкції,

втома,

головний біль,

біль у м'язах та суглобах,

алергічні реакції,

озноб і лихоманка.

У Великій Британії в перший день вакцинації зафіксували три випадки важких алергічних реакцій. Після цього регулюючі рекомендували не робити щеплення людям з важкими алергіями.

Ефективність вакцини проти COVID-19 становить 95%, яка досягається щонайменше через 7 днів після введення другої дози.

У дослідженні, яке зараз триває, беруть участь понад 43 тисяч осіб. Половина з них пройшла вакцинацію, друга половина отримала плацебо.