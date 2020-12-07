Перші вакцини проти коронавірусу можуть доставити у країни Європейського Союзу вже через 3 – 4 тижні, тобто до кінця 2020 року. Всі держави, які беруть участь у спільних закупівлях ЄС, отримають ліки одночасно.

Наразі важливо, аби уряди держав підготувалися до логістики всередині країн, щоб правильно підготуватися до вакцинації. Про це заявив представник Литви в Європейській комісії Віргініюс Сінкевічюс, повідомляє BNS.

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Наразі вакцини ще перевіряють

Вакцини проти коронавірусу, які розробили фармацевтичні компанії, наразі перевіряють у Європейському агентстві з лікарських засобів. Тільки після схвалення агентством препарати дозволять застосовувати на ринку країн Євросоюзу.

Агентство планує скликати нараду до 29 грудня, аби вирішити, чи є достатньо даних про ефективність вакцин Pfizer і BioNTech для їх затвердження.

Комісія забезпечить координацію логістики між державами-членами, максимальну допомогу, оскільки можливості країн не рівні. Крім того, координуватимуть взаємодопомогу між державами,

– зауважив Сінкевічюс.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ще немає точної інформації, коли вакцина проти COVID-19 надійде в Україну. Втім, наша держава планує отримати ліки проти коронавірусу у першій черзі.