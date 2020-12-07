ЄС може отримати перші дози вакцини від COVID-19 до кінця 2020 року
Перші вакцини проти коронавірусу можуть доставити у країни Європейського Союзу вже через 3 – 4 тижні, тобто до кінця 2020 року. Всі держави, які беруть участь у спільних закупівлях ЄС, отримають ліки одночасно.
Наразі важливо, аби уряди держав підготувалися до логістики всередині країн, щоб правильно підготуватися до вакцинації. Про це заявив представник Литви в Європейській комісії Віргініюс Сінкевічюс, повідомляє BNS.
Читайте також Лікуватимуть COVID-19 подорожником: ситуація з коронавірусом в ОРДЛО погіршується
Наразі вакцини ще перевіряють
Вакцини проти коронавірусу, які розробили фармацевтичні компанії, наразі перевіряють у Європейському агентстві з лікарських засобів. Тільки після схвалення агентством препарати дозволять застосовувати на ринку країн Євросоюзу.
Агентство планує скликати нараду до 29 грудня, аби вирішити, чи є достатньо даних про ефективність вакцин Pfizer і BioNTech для їх затвердження.
Комісія забезпечить координацію логістики між державами-членами, максимальну допомогу, оскільки можливості країн не рівні. Крім того, координуватимуть взаємодопомогу між державами,
– зауважив Сінкевічюс.
Поділитися новиною