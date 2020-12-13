Експертна комісія Міністерства охорони здоров'я Японії вперше дозволила продавати в країні генетично модифіковані овочі. Однак мовиться не про всі, а лише про помідори. Експерти стверджують, що вони нічим не відрізняються від натуральних.

У Японії почнуть продавати ГМО-помідори

Продаватимуть у Японії томати, в яких учені генним шляхом збільшили обсяг гамма-аміномасляної кислоти. Вона сприяє зниженню кров'яного тиску. Про це повідомляє японський державний мовник NHK.

До речі Створили помідори з ліками проти хвороби Паркінсона

Такий ГМО-помідор розробили вчені державного Університету Цукуба спільно з однією з біотехнологічних фірм. За словами фахівців, цей овоч не містить жодних генів, яких немає в натуральних томатах. Також вони запевняють, що коригування геному не призвело до збільшення кількості алергенів або токсичних речовин.

Планують у Японії розпочати продаж геномодифікованих помідорів у 2022 році. Щоправда, у першій половині 2021-го має стартувати розповсюдження безкоштовних саджанців для городів.

Додамо, що у 2019 році в Японії схвалили закон, який дозволяє продаж генномодифікованих харчових продуктів. Але це має відбуватися за умови, якщо спеціальна комісія Міністерства охорони здоров'я країни схвалить відповідну заявку