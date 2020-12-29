У Японії виявили новий африканський штам коронавірусу. Жінка привезла його з Південно-Африканської Республіки.

Що відомо про інфікування

Інфікована жінка 19 грудня прилетіла в аеропорт у Токіо. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ Японії.

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Проте інфекція у хворої протікає безсимптомно.

Раніше у Японії діагностували 5 випадків зараження "британським" штамом коронавірусу. Усі інфіковані прибули з Великої Британії. Згодом МОЗ повідомив про ще одного хворого. Через це влада Японії закрила кордони. Заборона на в'їзд до країни діятиме з 28 грудня до кінця січня.

Що відомо про нові штами коронавірусу