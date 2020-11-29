У Японії протягом жовтня 2020 року внаслідок самогубств померло більше людей, аніж від ускладнень COVID-19 за увесь 2020 рік.

Як заявили у Національному поліційному агентстві країни, лише у жовтні 2 153 японці скоїли самогубство. Про це повідомляє видання CNN.

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За даними Міністерства охорони здоров’я, від початку пандемії в Японії зафіксували 2 087 летальних випадків, пов’язаних іх коронавірусом.

Експерти заявили, що пандемія коронавірусу (разом із соціальною ізоляцією, страхом та масовим безробіттям) у світі може призвести до кризи психічного здоров'я.

У нас навіть не було локдауну, і вплив COVID дуже мінімальний у порівнянні з іншими країнами. Та все ж ми спостерігаємо таке велике збільшення кількості самогубств. Це говорить про те, що в інших країнах може спостерігатися подібне або навіть більше збільшення кількості самогубств у майбутньому,

– пояснив суїцидолог Мічіко Уеда.

Протягом жовтня 2020 року кількість жінок, які вирішили скоїти суїцид, зросла майже на 83% відносно цього ж місяця минулого року. Кількість самогубств серед чоловіків зросла майже на 22% за цей же період часу.

Ймовірно, що причиною такої статистики є масове скорочення на тлі пандемії у готельному, харчовому та роздрібному секторах, де серед працівників фіксують більший відсоток жінок. Додамо, що Японія залишається світовим лідером за кількістю випадків коли людина зводила рахунки з життям.