Уряд Японії ухвалив рішення про тимчасове закриття кордонів. Все через новий штам коронавірусу, який виявили у Великій Британії у грудні 2020 року.

Тимчасова заборона на в'їзд в країну вводиться щодо громадян усіх країн і регіонів світу. Про це повідомили на сайті Travelwith.jp.

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Заборона буде діяти з 28 грудня 2020 року до кінця січня 2021-го.

Раніше міністр охорони здоров'я Норіхіса Тамура заявив, що стурбований ситуацією. Прем'єр-міністр закликав до жорстких карантинних заходів в аеропортах та для тих, хто повертається з Великої Британії.

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Зараження новим різновидом COVID-19 вже підтвердили у 5 громадян Японії, які повернулися з Великої Британії. Всі вони зараз перебувають на карантині.

Медична служба намагається встановити можливі контакти цих пацієнтів з іншими людьми. В Японії рівень захворюваності на вже відомий варіант COVID-19 теж зростає.