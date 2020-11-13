Стало відомо перші результати клінічних досліджень методу лікування коронавірусу плазмою крові людей, які перехворіли COVID-19. Дослідження провів медичний науковий центр в Японії.

Доктор Куцуна Сатосі з Національного центру глобальної охорони здоров'я і медицини представив оновлену інформацію про дослідження, коли інфікованим пацієнтам дають плазму крові, яку взяли у людей, що перехворіли коронавірус. Про це повідомляє видання NHK World.

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Так, плазма крові осіб, які одужали від коронавірусної інфекції, містить антитіла, що можуть допомогти іншим пацієнтам у боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Як проходило дослідження

97 людей, які перехворіли коронавірус, здали свою плазму крові. Вона була введена шести пацієнтам чоловічої статі.

Куцуна Сатосі заявив, що у жодного з учасників досліджень не спостерігається відхилення від норми.

Наразі Національний центр планує ввести плазму крові приблизно 60 пацієнтам з легкими або більш вираженими симптомами. До прикладу, утруднене дихання. У такий спосіб науковці детальніше проаналізують, чи є такий метод лікування ефективним та безпечним.