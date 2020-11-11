Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що якщо не посилити реагування країни на коронавірусну інфекцію, то вже 10 грудня місць для хворих не вистачатиме навіть в коридорах медичних установ.

Денис Шмигаль вважає, що якщо Україна не посилить карантинні обмеження та не введе хоча б карантин вихідного дня, то вже на початку грудня українські лікарні будуть переповнені та не зможуть надавати допомогу хворим на COVID-19. Про це він заявив під час засідання уряду 11 листопада, повідомляє 24 канал.

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Денис Шмигаль “ У нас же завдання не зупинити присутність людей у розважальних закладах і закладах харчування. У нас завдання – зменшити потоки людей у метро, у маршрутних таксі, на транспорті, зменшити соціальні контакти людей через вихідні дні для того, щоб зупинити зростання хвороби в Україні. Тому що якщо нічого не зробити, вже 10-15 грудня медична система не зможе приймати жодну людину, місць у лікарнях не буде навіть в коридорах ”.

Натомість очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що країна дійшла до "точки неповернення" – стрімка динаміка захворюваності на коронавірус збільшує навантаження на лікарні та українських медичних працівників. Міністр зауважив, що навіть потужні медичні системи розвинутих країн не справляються з таким навантаженням, тож багато де знову посилюють карантин. Але економіка України не витримає повного локдауну.

Кабмін запровадив карантин вихідного дня та повернув загальнонаціональний карантин

Через зростання захворюваності на COVID-19 в Україні, Кабмін скасував поділ країни на карантинні зони та повернув загальнонаціональний карантин.

Окрім цього, від суботи 14 листопада в Україні почне діяти "карантин вихідного дня". Так, від 00:00 суботи до 00:00 понеділка в країні посилюватимуться карантинні вимоги. Нововведення діятиме три тижні – до півночі 30 листопада.

Натомість будні дні по всій країні діятимуть обмеження, притаманні для "помаранчевої зони" карантину.

Які обмеження діятимуть у вихідні дні: