Якщо нічого не робити, то 10 грудня місць не буде навіть в коридорах, – Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що якщо не посилити реагування країни на коронавірусну інфекцію, то вже 10 грудня місць для хворих не вистачатиме навіть в коридорах медичних установ.
Денис Шмигаль вважає, що якщо Україна не посилить карантинні обмеження та не введе хоча б карантин вихідного дня, то вже на початку грудня українські лікарні будуть переповнені та не зможуть надавати допомогу хворим на COVID-19. Про це він заявив під час засідання уряду 11 листопада, повідомляє 24 канал.
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Натомість очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що країна дійшла до "точки неповернення" – стрімка динаміка захворюваності на коронавірус збільшує навантаження на лікарні та українських медичних працівників. Міністр зауважив, що навіть потужні медичні системи розвинутих країн не справляються з таким навантаженням, тож багато де знову посилюють карантин. Але економіка України не витримає повного локдауну.
Кабмін запровадив карантин вихідного дня та повернув загальнонаціональний карантин
Через зростання захворюваності на COVID-19 в Україні, Кабмін скасував поділ країни на карантинні зони та повернув загальнонаціональний карантин.
Окрім цього, від суботи 14 листопада в Україні почне діяти "карантин вихідного дня". Так, від 00:00 суботи до 00:00 понеділка в країні посилюватимуться карантинні вимоги. Нововведення діятиме три тижні – до півночі 30 листопада.
Натомість будні дні по всій країні діятимуть обмеження, притаманні для "помаранчевої зони" карантину.
Які обмеження діятимуть у вихідні дні:
- Забороняється діяльність закладів харчування, а також торговельних центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів і закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції);
- Працюватимуть лише аптеки, окремі супермаркети, АЗС та фінзаклади для населення;
- Визначили пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів – від 10:00 до 12:00.
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