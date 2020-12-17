Метааналіз декількох десятків досліджень показав, що житло стає справжньою "червоною зоною", якщо один з членів сім'ї хворий COVID-19. І найбільший ризик зараження від тих, з ким ви спите в одному ліжку.

Група американських вчених вирішила з'ясувати, від кого з членів сім'ї найбільша небезпека. В огляді, яке опублікував JAMA Open, проаналізовані 54 дослідження з 20 країн, в яких включені дані в цілому 77,7 тисячі пацієнтів з COVID-19.

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Від кого з сім'ї найвищий ризик зараження

Результати показали, що приблизно 37,8% пацієнтів з COVID-19, які перебували у шлюбі, передали інфекцію своїм партнерам. Вірогідність зараження інших членів сім'ї, які проживають в одному будинку – бабусь, дідусів, сестер, братів, – була значно нижчою.

Є і хороші новини: якщо COVID-19 хворий дорослий член родини, ймовірність передачі вірусу дітям досить невелика. Лише 16,8% пацієнтів, які потрапили в дослідження, заразили дітей, з якими проживають разом. Можливо, це пов'язано з тим, що діти значно менше схильні до інфікування в порівнянні з дорослими.

Чому так відбувається

Швидше за все, це пов'язано з тим, що чоловік і жінка більше контактують один з одним: живуть в одній кімнаті, сплять в одному ліжку, і навіть у разі зараження у них не завжди є можливості для повноцінної ізоляції. Крім того, догляд за хворим найчастіше лягає на плечі партнера, що також підвищує ризик зараження.

При цьому авторам дослідження не вдалося визначити ризик зараження під час сексуального контакту між подружжям. Вчені відзначили, що для оцінки цього шляху передачі необхідні додаткові дослідження.