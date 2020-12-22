Вчені провели нове дослідження та наново проаналізували, з якими супутніми захворюваннями найчастіше помирають хворі на коронавірус.

Науковці з Університету Меріленду проаналізували анамнези 66 646 тисяч госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 у США. Вчені вивчали характеристики пацієнтів і їхні ризики смерті. Результати дослідження опубліковані у журналі Clinical Infectious Diseases.

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Хто найчастіше помирає від коронавірусу

Перше місце за смертністю від коронавірусу, як і раніше, мають чоловіки. Їхній ризик смертності на 30% вищий ніж у жінок з таким же віком та станом здоров'я.

Ймовірність летального результату значно підвищують гіпертонія, ожиріння і погано керований цукровий діабет. У пацієнтів віком 20 – 39 з цими хворобами найбільша різниця смертності у порівнянні з їхніми однолітками без цих захворювань.

Загалом показники смертності зростали з кожною віковою категорію з відрізком у 10 років. Найвищі показники смертності (34%) були серед пацієнтів старше 80 років.

Люди похилого віку як і раніше мають найвищий ризик смерті, проте молоді люди з ожирінням або гіпертонією мають найвищі ризики у своїй віковій групі серед більш здорових людей,

– розповіла виданню EurekAlert співавторка дослідження Кетрін Гудман.

Число інфікованих COVID-19 та госпіталізованих внаслідок хвороби зростає по усьому світу, тож прогнозування ризиків смерті серед таких пацієнтів стоїть особливо гостро.