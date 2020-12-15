Все більше підстав вважати, що коронавірус має серйозні неврологічні ускладнення. Так, кожен сьомий хворий на COVID-19 мав порушення роботи мозку, когнітивних здібностей чи психологічні проблеми.

The Huffpost зібрали усі відомі на цей момент дані про ураження коронавірусом мозку. Дослідження, опубліковані в жовтні групою із Нью-Йоркського університету, показують, що вірус SARS-CoV-2 спричиняє неврологічні травми приблизно в 1 із кожних 7 інфікованих.

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Неврологічні травми відрізняються за ступенем тяжкості – від часткового помутніння до судом та інсульту. Вчені вважають, що подібні ускладнення можуть виникати без прямого попадання вірусу в мозок або нервову систему.

Тобто багато неврологічних травм, пов'язаних з COVID-19, є вторинним ефектом інфікування, що може виникнути через нестачу кисню чи утворення тромбів.

Фахівці уже встановили, що пацієнти із важким перебігом COVID-19, повинні бути забезпечені стабільним рівнем кисню. У гіршому випадку, за брак кисню пацієнт може отримати ускладнення роботи мозку.

Порушення мозку при COVID-19

Запалення мозку

Це можуть бути енцефаліт або запалення головного мозку. Це дуже передбачуваний ризик, адже енцефаліт часто спричиняють вірусні інфекції.

Енцефаліт – що це Енцефаліт – уражає нервову тканину головного мозку і часто мозкові оболонки та субарахноїдальний простір. Причина його прогресування зумовлена наявністю мікроорганізмів у мозкових тканинах.

Когнітивні проблеми

Когнітивні порушення можуть тривати місяцями, особливо якщо людина мала тяжкий перебіг коронавірусу, була госпіталізована.

Дослідники виявили, що COVID-19 спричинив старіння мозку деяких пацієнтів приблизно на 10 років.

Це не єдина робота вчених, що описує зниження когнітивних функцій у випадку хвороби COVID-19. Ймовірно, ускладнення можуть виникнути навіть пізніше, вже після одужання від коронавірусу.

Неврологічні ускладнення COVID-19

Безумовно коронавірус спричиняє головний біль та запаморочення, але є чимало даних, що COVID-19 може викликати психічний розлад.

Так, у дослідженні опублікованому в авторитетному журналі The Lancet, йдеться що психічне захворювання може виникнути у кожного 5 пацієнта протягом 3 місяців після зараження вірусом. Найпоширенішими розладами були: тривога, депресія, безсоння.



Коронавірус має негативний вплив на мозок / Фото Pixabay

Експерти Школи медицини Джонса Гопкінса зазначають, що є чотири основні шляхи ураження мозку коронавірусом:

безпосереднє потрапляння вірусу в мозок, як наслідок розвиток важкої інфекції;

імунна система виходить з ладу;

загальне ураження організму (зокрема, через низький рівень кисню);

результат згортання крові.

Німецькі вчені виявили, що більше ніж у половини досліджуваних пацієнтів були ознаки SARS-CoV-2 у носі та мозку. Ймовірно, потрапляння сталось через нюховий тракт.