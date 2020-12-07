Уряд розглядає одразу кілька варіантів локдауну. Є велика ймовірність, що обмеження запровадять у січні 2021 року.

Обмежень в роботи транспорту не планують вводити, розповів в інтерв'ю LIGA.Life виконувач обов’язків голови Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін.

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Які обмеження введуть на новорічні свята

За його словами, відбудеться зупинка розважальних закладів, дискотек, оренди залів під корпоративи, свята тощо. Зупинка навчальних закладів – школи, садочки, університети. Також спортзали, за винятком занять, які можна проводити на вулиці. Заборона всіх масових скупчень, виставок, концертів тощо.

Швидше за все, остаточне рішення буде таким, що громадський транспорт продовжує роботу, але із суворим дотриманням карантинних правил: маски, обмеження кількості людей у салоні,

– заявив Кузін

Таке ж обмеження стосуватиметься кінотеатрів, магазинів непродовольчої торгівлі, громадського харчування, які будуть працювати на винос або з доставкою. Салони краси або перукарні – тільки за попереднім записом.

Також точкові рекомендації планується розробити для зимових курортів і різдвяних ярмарків.

Зокрема, перші можуть працювати тільки як готелі, без дискотек і тому подібного, а другі як магазини – без харчування або з попередньо упакованою їжею і відстанню між точками продажу, щоб не було скупчення людей,

– розповів голова ЦГЗ.

При цьому Кузін зазначив, що остаточні рекомендації будуть оприлюднені, коли Кабмін визначиться з локдауном, тому точно сказати, чи будуть новорічні концерти на вулиці, він поки не може.

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