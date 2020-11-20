Британські медики назвали 5 найтиповіших місць для заражень коронавірусом
У Великій Британії провели дослідження, аби встановити, де найчастіше люди можуть підхопити коронавірус. За результатами дослідження медики дійшли висновку, що ледь не кожен п'ятий хворий міг підхопити COVID-19 у супермармаркеті, а ще стільки ж – на роботі.
Дослідження щодо зараження коронавірусом проводила Урядова медична служба Великої Британії Public Health England (PHE), повідомляє видання DW.
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Для проведення цього дослідження експерти вивчили ланцюжки заражень близько 130 тисяч людей у період з 9 по 15 листопада.
Як вдалося встановити, 26,7% інфікованих або більш як кожен четвертий перед зараженням перебував в одному й тому ж місці, що й щонайменше ще одна людина з ланцюжка.
Найпоширеніші місця для зараження коронавірусом:
- супермаркет або продуктовий магазин – 18,3%,
- робоче місце – 18,3%,
- старші класи шкіл – 12,7%,
- молодші класи шкіл – 10,1%,
- лікарні – 3,6%.
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