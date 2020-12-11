Група дослідників з Іспанії проаналізувала сприйнятливість різних домашніх тварин і птахів до коронавірусу. Отримані дані допоможуть уникнути виникнення нових природних резервуарів SARS-CoV-2.

Незабаром після того, як коронавірус почав поширюватися по світу, з різних країн почали надходити повідомлення про випадки захворювання тварин, пише plos.

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Були зафіксовані випадки інфікування кішок, собак, тигрів і левів в зоопарках, а незабаром спалах SARS-Cov-2 почався на норкових фермах, що призвело до знищення мільйонів звірків. Як з'ясувалося, норки можуть заразитися коронавірусом і передати його не тільки своїм родичам, але і людям.

Коронавірус у тварин

Тому необхідно зібрати якомога більше даних про чутливість різних видів тварин до коронавірусу, особливо тих, які живуть поруч з людиною.

За допомогою комп'ютерного моделювання вчені перевірили, як з'єднується шіпоподібний S-білок коронавірусу з рецептором ACE2 на поверхні клітин у людей і дев'яти різних видів тварин і птахів.

Які тварини найчутливіші до SARS-CoV-2

Результати показали, що найміцніше шіпоподібний білок зв'язується з ACE2 людей, тхорів, кішок, собак і циветів. Водночас у мишей, курей та качок зв'язок з рецептором набагато слабший.

Автори також з'ясували, що людські варіанти ACE2 демонструють різну стабільність зв'язування з коронавірусом. Це може бути відповіддю на питання, чому у деяких людей з'являються серйозні симптоми COVID-19, а в інших – легкий перебіг захворювання або безсимптомний.