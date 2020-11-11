В Україні не госпіталізують людей з легким перебігом COVID-19. Втім, навіть при лікуванні в домашніх умовах за станом таких хворих повинні пильно стежити медичні працівники.

Під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що вважається легким перебігом коронавірусу. Переважно ці симптоми нагадують ознаки легкої застуди, повідомляє 24 канал.

До теми Захворюваність не спадає: за добу в Україні виявили 10 611 нових хворих на COVID-19

Степанов повідомив, що легкому перебігу коронавірусу притаманна незначна лихоманка до 38 градусів, яка легко контролюється жарознижувальними препаратами.

Які симптоми вважаються ознаками легкого перебігу COVID-19

Легкий нежить,

Легкий кашель,

Відсутність ознак дихальної недостатності (ускладненого дихання, збільшення частости дихальних рухів),

Відсутність шлунково-кишкових проявів,

Відсутність змін психічного стану.

Нині Степанов повідомив, що станом на 11 листопада в лікарнях перебувають 28 564 хворих на коронавірус або з підозрою на наявність захворювання.

Раніше він розповідав, що лише 20-25% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації. У решти хвороба протікає у легкій формі або безсимптомно.

Зазвичай ускладнені симптоми коронавірусу з'являються на другий тиждень перебігу хвороби.

Пацієнти з групи ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19

З тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;

З онкологічними захворюваннями;

З цереброваскулярними захворюваннями у стадії декомпенсанції;

З тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;

З декомпенсованим цукровим діабетом;

З тяжкими алергічними хворобами;

З імуносупресивними станами;

З аутоімунними захворюваннями;

З нирковою недостатністю.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу