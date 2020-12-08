Фахівці вирішили простежити, які симптоми зберігаються не менше 30-45 днів у людей, які перенесли COVID-19 вдома.

У новому дослідженні вчені зібрали дані про людей, які проходили тестування на коронавірус з приводу простудних симптомів в Університетському госпіталі Женеви в період з березня по травень 2020 року.

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Які саме симптоми найдовше тривають

Позитивним тест на коронавірус був у 18% з більш ніж 30 тисяч обстежених. У дослідження були включені 669 осіб в середньому у віці 42 років з позитивними результатами тесту.

У проміжку між 30 і 45 днями хвороби не менш ніж у 32% зберігався хоча б один постковідний симптом. Найбільш характерними тривалими симптомами були втома, задишка, втрата нюху і смаку: від кожного з них страждали близько 10% людей.

На кашель, який на початку хвороби був у 40% пацієнтів, до кінця періоду спостереження скаржилися менше 5% учасників. Подібну динаміку продемонстрували розлади травлення (з 10% до 1%) і головний біль (з 30% до 3%). Підвищення температури після місяця спостереження не було ні у кого з учасників.

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