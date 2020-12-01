У Всесвітній організації охорони здоров'я прокоментували рішення деяких країн Європи не відкривати гірськолижні курорти через пандемію. У ВООЗ кажуть, що на спусках інфікуватись майже неможливо, а от інша мова – про транспорт та підйомники.

Лижники можуть заразитись в транспорті та навіть на підйомниках

Катання на лижах не чинить істотного впливу на поширення COVID-19. Про це повідомив головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан, інформує Інтерфакс.

До теми Німеччина хоче, щоб усі гірськолижні курорти Європи закрилися через коронавірус

Я не думаю, що багато людей заразиться коронавірусом при спусках на лижах зі схилів,

– сказав Райан.

Проте не слід легковажити соціальними контактами в аеропортах, транспорті та навіть на підйомниках.

Німеччина – проти відкриття лижних трас

Зазначимо, що раніше Німеччина закликала країни Європи закрити всі гірськолижні курорти через ситуацію з коронавірусом. На цьому наполягає канцлерка країни Ангела Меркель. У самій Німеччині ще з початку листопада запровадили жорсткий карантин. Влада країни не виключає, що локдаун може тривати аж до весни.

Італія та Франція не відкриватимуть курорти на Різдво

Також уряди Італії та Франції не планують давати дозвіл на проведення лижного дозвілля на різдвяні свята через пандемію COVID-19. Італійська влада вважає, що закриття лижних трас має стосуватись усієї Європи.