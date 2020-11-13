Вчені досить докладно описали лікування COVID-19 у госпіталізованих хворих. Однак який віддалений прогноз для пацієнтів, які були виписані з лікарні, досі відомо погано.

Автори нового дослідження розповіли про фізичне і психічне здоров'я людей через два місяці після виписки, пише Annals of Internal Medicine.

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Вчені простежили за здоров'ям 1648 пацієнтів, які були госпіталізовані в 38 лікарень американського штату Мічиган з середини березня до 1 червня 2020 року. Через 60 днів після виписки пацієнтів вони зібрали інформацію, яка була доступна в історіях хвороби, а також розпитали учасників дослідження телефоном про їхній стан.

Летальні випадки

У лікарні померли 24% учасників дослідження. Тут потрібно зробити уточнення, що в порівнянні з періодом, який охоплює дослідження, до теперішнього часу смертність від COVID-19 в лікарнях істотно знизилася. Так, на прикладі трьох нью-йоркських лікарень було показано, що якщо в березні вона становила в середньому 25%, то в серпні – вже 7,6%.

До 60 дня після виписки померли 84 пацієнти: 6,7% з тих, хто лікувався у звичайному відділенні, і 10,4% тих, що вижили після реанімації. За цей період повторно госпіталізовані були 15% учасників дослідження.

Стан хворих

Телефонне опитування пройшли 488 (41,8%) учасників дослідження. Воно дозволило виявити такі проблеми:

Симптоми з боку серця і легенів – у 159 осіб. У 92 з них це були нові симптоми або погіршення наявних.

Стійка втрата нюху і відчуття смаку – у 65 колишніх пацієнтів.

Погіршення здатності самостійно справлятися з рутинними завданнями у звичайному житті (наприклад, з доглядом за собою) – у 58 осіб.

Психічний стан

Приблизно половина опитаних повідомила про те, що погіршення здоров'я позначилося на їхньому емоційному стані. 28 людей звернулися за допомогою до фахівців.

Працездатність​

До госпіталізації працювали 195 учасників дослідження. Протягом 60 днів на роботу змогли повернутися 117 з них. 78 осіб не працювали після виписки з різних причин: через погіршення здоров'я або внаслідок звільнення. 30 осіб, які повернулися на роботу, повідомили, що їм довелося змінити її зміст або скоротити кількість робочих годин.

У висновках дослідження вчені пишуть, що після виписки з проблемами, пов'язаними зі здоров'ям, роботою або фінансами, стикається більша частина пацієнтів, які проходили лікування COVID-19 в лікарні.