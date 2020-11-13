Які проблеми зі здоров'ям зберігаються у хворих на COVID-19 через два місяці після одужання
Вчені досить докладно описали лікування COVID-19 у госпіталізованих хворих. Однак який віддалений прогноз для пацієнтів, які були виписані з лікарні, досі відомо погано.
Автори нового дослідження розповіли про фізичне і психічне здоров'я людей через два місяці після виписки, пише Annals of Internal Medicine.
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Вчені простежили за здоров'ям 1648 пацієнтів, які були госпіталізовані в 38 лікарень американського штату Мічиган з середини березня до 1 червня 2020 року. Через 60 днів після виписки пацієнтів вони зібрали інформацію, яка була доступна в історіях хвороби, а також розпитали учасників дослідження телефоном про їхній стан.
Летальні випадки
У лікарні померли 24% учасників дослідження. Тут потрібно зробити уточнення, що в порівнянні з періодом, який охоплює дослідження, до теперішнього часу смертність від COVID-19 в лікарнях істотно знизилася. Так, на прикладі трьох нью-йоркських лікарень було показано, що якщо в березні вона становила в середньому 25%, то в серпні – вже 7,6%.
До 60 дня після виписки померли 84 пацієнти: 6,7% з тих, хто лікувався у звичайному відділенні, і 10,4% тих, що вижили після реанімації. За цей період повторно госпіталізовані були 15% учасників дослідження.
Стан хворих
Телефонне опитування пройшли 488 (41,8%) учасників дослідження. Воно дозволило виявити такі проблеми:
- Симптоми з боку серця і легенів – у 159 осіб. У 92 з них це були нові симптоми або погіршення наявних.
- Стійка втрата нюху і відчуття смаку – у 65 колишніх пацієнтів.
- Погіршення здатності самостійно справлятися з рутинними завданнями у звичайному житті (наприклад, з доглядом за собою) – у 58 осіб.
Психічний стан
Приблизно половина опитаних повідомила про те, що погіршення здоров'я позначилося на їхньому емоційному стані. 28 людей звернулися за допомогою до фахівців.
Працездатність
До госпіталізації працювали 195 учасників дослідження. Протягом 60 днів на роботу змогли повернутися 117 з них. 78 осіб не працювали після виписки з різних причин: через погіршення здоров'я або внаслідок звільнення. 30 осіб, які повернулися на роботу, повідомили, що їм довелося змінити її зміст або скоротити кількість робочих годин.
У висновках дослідження вчені пишуть, що після виписки з проблемами, пов'язаними зі здоров'ям, роботою або фінансами, стикається більша частина пацієнтів, які проходили лікування COVID-19 в лікарні.
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