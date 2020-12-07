Наука накопичила багато даних про шкоду алкоголю для здоров'я головного мозку. У новому огляді вчені роблять акцент на тому, що мозок особливо чутливий до його токсичної дії в певні періоди.

На думку вчених, алкоголь особливо шкідливий для здоров'я головного мозку в період внутрішньоутробного розвитку, в пізньому підлітковому (15-19 років) і літньому (старше 65 років) віці. Ця небезпека пов'язана з тим, що в ці періоди в органі відбуваються важливі фізіологічні зміни, пише The BMJ.

Також на тему: Як правильно лікувати алкоголізм: доказові методи

Споживання алкоголю під час вагітності

Під час вагітності алкоголь приймають близько 10% жінок. У великих кількостях він може призводити до серйозних відхилень у плоду, включаючи зниження обсягу головного мозку і погіршення когнітивних здібностей в майбутньому. Недавнє дослідження показало, що вживання навіть невеликих доз алкоголю під час вагітності пов'язано з психологічними й поведінковими проблемами у дітей.

Вживання алкоголю підлітками

Хронічне вживання алкоголю в підлітковому віці пов'язане зі зменшенням обсягу кори головного мозку і погіршенням зв'язків між її частинами, уповільненням розвитку білої речовини. Вчені побоюються, що це може призводити до погіршення когнітивних здібностей, тривожності, імпульсивності й ризикованої поведінки.

У людей старше 20 років алкоголізм вважається одним з найбільш важливих факторів ризику розвитку деменції, на які можна вплинути. Він виявився небезпечнішим за куріння і гіпертонію.

Вживання алкоголю літніми

Люди похилого віку рідко п'ють алкоголь у великих кількостях, відзначають вчені. Але серед них поширене його помірне вживання. У таких дозах він теж здатний викликати пошкодження мозку. Правда, зараз невідомо, до яких саме наслідків такі структурні порушення можуть призводити.

Зростання проблеми алкоголізму

Вчені висловлюють побоювання, що демографічні чинники можуть погіршити вплив алкоголю на головний мозок людей. Нині жінки п'ють, як чоловіки, а в країнах із середнім рівнем доходу зростає споживання алкоголю у всіх групах населення. Очікується, що в найближче десятиліття глобальне споживання алкоголю виросте.

Ще один тривожний фактор – пандемія COVID-19. Зараз недостатньо вивчено, як вона впливає на споживання алкоголю. Однак відомо, що в періоди попередніх великих медичних потрясінь люди починали пити більше.