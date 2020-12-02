Інфекціоністи з Туреччини провели власне дослідження та назвали категорію пацієнтів з COVID-19 з найвищим вірусним навантаженням. Результати роботи виявилось непередбачуваними.

Результати дослідження демонструють, що у безсимптомних пацієнтів найвище вірусне навантаження. Робота інфекціоністів з міської лікарні Анкари (Туреччина) при Університеті імені Йилдирима опублікована у журналі Infection.

До теми Як зрозуміти, на скільки заразна людина: нове дослідження

Вірусне навантаження – що це? Це загальна кількість вірусу в організмі пацієнта. Зазвичай вищі показники передбачають прогресування захворювання і ризик передачі.

Раніше вчені зі США повідомляли, що у госпіталізованих та безсимптомних пацієнтів з коронавірусом схожий розподіл вірусного навантаження. Втім, нова робота турецьких науковців ставить ці результати під сумнів.

Як проводилось дослідження

У 60 пацієнтів з коронавірусом дослідники зібрали зразки слини, сечі й крові, а також взяли мазки з носогорла і ротової порожнини. 48% інфікованих були чоловіками, а 52% – жінками. Отримані біоматеріали науковці відправили на дослідження в лабораторію Інституту суспільної охорони здоров'я Туреччини.

У 25% інфікованих не було жодних симптомів коронавірусу. Але попри це, вірусне навантаження в їхньому носогорлі виявилось значно вищим, ніж у хворих з симптомами. Натомість після порівняння інших зразків хворих з обох груп різниці помічено не було.

Хоча безсимптомні пацієнти інтуїтивно вважаються менш заразними, тому що вони виділяють меншу кількість аерозолів, оскільки не кашляють так сильно, як хворі з симптомами, їхній високий рівень вірусного навантаження може вказувати на вищу, ніж очікувалося, заразність. Також необхідно мати на увазі, що безсимптомних рідше виявляють і ізолюють. Отже, їхня роль в пандемії може бути важливіше, ніж передбачалося,

– заявили дослідники.

Окрім цього, концентрація вірусного навантаження знижувалася залежно від віку та часу, який минув з моменту появи коронавірусу в організмі. Тож вчені вважають, що падіння вірусного навантаження у літніх людей можна пояснити важчим перебігом COVID-19.

Результати дослідження:

Вірусне навантаження у пацієнтів хоча б з однією супутньою патологією (гіпертонією, діабетом, злоякісними новоутвореннями, хронічним захворюванням легенів тощо) було значно нижчим, ніж у хворих без патологій. Такі пацієнти були більш схильними до ризику тяжкого перебігу хвороби.

Зі збільшенням тяжкості перебігу захворювання вірусне навантаження знижувалось. Зокрема, у пацієнтів з двостороннім "матовим склом" цей показник був значно нижчий в порівнянні з тими, в кого було одностороннє "матове скло" або ж нормальні результати КТ грудної клітки.

Середній вік безсимптомних носіїв становив 26,4 років, а пацієнтів з явними ознаками захворювання – 36,4.

Найвищі концентрації SARS-CoV-2, цілих 80%, виявили у носогорлі. Натомість 50% – в слині, 13,3% – в роті, 8,3% – в прямій кишці, 1,7% – в зразках сечі.

Вчені вважають, що отримані дані потрібно підтвердити. Адже для того, щоб побачити цілісну картину, необхідно провести більше вірусологічних та імунологічних досліджень.