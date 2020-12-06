COVID-19 особливо небезпечний для людей з супутніми захворюваннями. Зокрема, у кого цукровий діабет – за такими пацієнтами лікарі слідкують набагато уважніше, адже є ризики отримати серйозні наслідки. Про хворих на COVID-19 діабетиків та ймовірність інфаркту через смертоносну недугу – читайте далі.

Михайло Нестерук, цукровий діабет

У Михайла Нестерука з Луцька окрім COVID-19 ще й цукровий діабет. Недуга вимагає постійного контролю цукру в крові. І COVID-19 лише посилив хронічну недугу. У шпиталі Михайлу вмикали максимальні потоки кисню, адже він майже не міг дихати, повідомляє 24 канал.

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"Ти дихаєш, а воно не дихається. Кисень дають, то мені вже відкривали ледь не струйно, і я 5 днів змушував себе дихати. Дочка телефоном кричала: "Тату, дихай, тату, дихай!", – сказав Нестерук.

► Наслідки недуги для діабетиків

Лікарі пояснили, що цукровий діабет – одне із небезпечних хронічних захворювань, які загострюються під час коронавірусної хвороби і навіть можуть призвести до летальних випадків.

Ендокринологиня Волинської обласної клінічної лікарні Вікторія Отченашенко зазначила, що вірусна інфекція спричиняє посилення запалення.

Це запалення в наших пацієнтів призводить до різкого підвищення рівня глюкози в крові, до декомпенсації і, відповідно, це ще більше підвищує ризик ускладнень цукрового діабету,

– зауважила лікарка.

► Можлива втрата зору

Ба більше, під час коронавірусу цукровий діабет агресивно впливає на очі. Михайло розповів, що ніколи не мав проблем із зором, але лікарі виявили ураження судин.

"Треба після виписки прийти в офтальмологічне відділення, бо зараз набряк уже є", – сказала пацієнту керівниця офтальмологічного центру Надія Ульянова.

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Антоніна Шмигельська, інфаркт

Антоніну Шмигельську вже виписали з лікарні. Вона перебувала у медзакладі, адже 10 днів тому у неї трапився інфаркт. Після того, як вона перебула у реанімації добу, у жінки виявили ще й коронавірус.

Привезли мене з Володимира-Волинського сюди, в обласну. Вдома було все добре, тільки в мене трапилися різкі болі в серці і все, мене забрали з інфарктом,

– розповіла пацієнтка.

Лікар ехокардіографії Ігор Гельо зазначив, що зараз стан пані Антоніни задовільний, критичної ситуації немає, враховуючи її попередній діагноз.

► Коронавірус міг спровокувати інфаркт

Після виписки з лікарні пані Антоніна мусить залишатися під наглядом лікарів. Фахівці не виключають, що саме COVID-19 і спричинив інфаркт у жінки.

Вікторія Мартинюк, лікар-кардіолог Коронавірус дає автоімунний вплив на судинну стінку, через що судинні стінки виразковуються, зазвичай дрібні судинки уражаються й підсилене тромбоутворення спричиняє таке ускладнення грізне, як гострий інфаркт.

Які ще бувають ускладнення від COVID-19

Спостерігають медики також інші ускладнення від коронавірусу. Здебільшого, це проблеми із диханням.

"Основними з ускладнень, які ми спостерігаємо, це, звісно, залишається дихальна недостатність, оскільки пацієнти отримують величезні площі ураження легень. Ті, які вже мають негативний результат ПЛР-тесту, можуть бути спокійно госпіталізовані в загальне терапевтичне соматичне відділення", – наголосив виконувач обов'язків директора Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар.

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Також багато залежить від того, наскільки сильний імунітет пацієнта. Якщо ж захисні функції організму слабкі, коронавірус може спровокувати нові хвороби. Тому контроль лікаря після одужання – обов'язковий.

Сімейний лікар може зорієнтувати, що робити і як поводитися далі. Після важкого перебігу захворювання ми рекомендуємо введення препаратів для розрідження крові, щоб уникнути ризиків розвитку такого ускладнення,

– сказала завідувачка відділення Львівської інфекційної лікарні Лілія Горбунова.

Хронічні недуги залишаються після хвороби, наголосили медики, але людина повертається до звичного життя. Тому коронавірус – не фатум, його можуть побороти, якщо не нехтувати здоров'ям і вчасно звертатися по допомогу.