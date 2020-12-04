Результати дослідження показали, що переваги віддаленої роботи сильно перебільшені: всупереч очікуванням, люди не отримали більше часу на спілкування з сім'єю і перегляд серіалів, зате зіткнулися з новими проблемами зі здоров'ям. Особливо важко дається робота з дому жінкам.

Вчені Університету Південної Каліфорнії (University of Southern California) досліджували стан фізичного і психічного здоров'я 1000 американців, які змушені працювати з дому під час пандемії, пише pubmed.

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Вплив на продуктивність віддаленої роботи

Респонденти скаржилися на те, що частіше відволікаються на побутові справи, набагато менше комунікують з колегами, через що продуктивність і задоволення від виконаної роботи у загальному підсумку падає. Це багато в чому пов'язано з організацією робочого простору: лише у половини учасників була можливість усамітнитися, в той час, як всі інші змушені були працювати в одному приміщенні з членами своєї сім'ї.

Попри те, що робота вдома дозволяє не витрачати час на дорогу в офіс, тривалість робочого часу збільшилася в середньому на 1,5 години, повідомили учасники опитування.

Вплив на здоров'я віддаленої роботи

Близько 75% респондентів виявили у себе симптоми психічних розладів, причому жінки повідомляли про депресію частіше, ніж чоловіки. Понад 64% людей заявили про нові проблеми зі здоров'ям. Зокрема, багато учасників поскаржилися на болі в шиї. Автори опитування зазначають, що жінки з низьким рівнем доходу повідомляли мінімум про дві нові проблеми зі здоров'ям.

Батьки дітей грудного віку заявили про задовільне самопочуття, але, на думку авторів дослідження, вони мають підвищений ризик погіршення психічного здоров'я. Люди з дітьми ясельного віку також з великою ймовірністю можуть зіткнутися з проблемами зі здоров'ям. При цьому проживання хоча б з одним підлітком знижує цей ризик, пишуть дослідники. А ось домашні тварини, на подив, ніяк не впливали на самопочуття респондентів.

Чому так відбувається

Віддалена робота позначилася і на харчові звички людей: більшість респондентів повідомили про те, що стали більше їсти й приділяти менше часу фізичним вправам. На думку авторів дослідження, саме цей фактор багато в чому вплинув на погіршення стану здоров'я учасників опитування.