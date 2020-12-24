Які хворі на COVID-19 потребують кисню: пояснення лікаря
Коронавірус може призвести до дихальної недостатності – імунного ураження легеневої тканини. Тоді людина тимчасово втрачає можливість забезпечувати себе киснем.
Людині стає важко дихати, коли у крові падає рівень кисню. Про це лікарка-пульмонолог, завідувачка інфекційного відділенням Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук, повідомляє "РБК-Україна".
Актуально Святкуйте, але все має бути в міру, – Ляшко про Новий рік і Різдво
Поки інші ділянки легень справляються, людина не відчуває задишки. Але якщо кількість уражених ділянок перевищує компенсаторні можливості неуражених ділянок, починає падати сатурація – рівень кисню в крові – і людина відчуває задишку,
– наголосила Гук.
У МОЗ заявили, що сьогодні в Україні госпіталізовують пацієнтів, у яких сатурація становить менше ніж 92%. Переважно 80% госпіталізованих українців потребують кисневої допомоги.
Що відомо про коронавірус в Україні
- Станом на 24 грудня кількість заражених коронавірусом в Україні перевищила 1 мільйон людей.
- За добу 23 грудня у країні зафіксували 11 490 нових заражених.
- 22 грудня у МОЗ оприлюднили план вакцинації українців проти коронавірусу.
- Детальніше читайте тут.
Поділитися новиною