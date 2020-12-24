Коронавірус може призвести до дихальної недостатності – імунного ураження легеневої тканини. Тоді людина тимчасово втрачає можливість забезпечувати себе киснем.

Людині стає важко дихати, коли у крові падає рівень кисню. Про це лікарка-пульмонолог, завідувачка інфекційного відділенням Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук, повідомляє "РБК-Україна".

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Поки інші ділянки легень справляються, людина не відчуває задишки. Але якщо кількість уражених ділянок перевищує компенсаторні можливості неуражених ділянок, починає падати сатурація – рівень кисню в крові – і людина відчуває задишку,

– наголосила Гук.

У МОЗ заявили, що сьогодні в Україні госпіталізовують пацієнтів, у яких сатурація становить менше ніж 92%. Переважно 80% госпіталізованих українців потребують кисневої допомоги.

Що відомо про коронавірус в Україні