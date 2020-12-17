Які гормони та вітаміни впливають на сексуальний потяг у жінок
Іноді жінки можуть відчувати знижений сексуальний потяг, особливо у другій фазі менструального циклу. Якщо ж говорити про знижене лібідо загалом, то впливати на нього можуть безліч факторів.
Про особливості жіночого лібідо і гормони розповіла лікарка-гінекологиня Юлія Оленська. Так, за її словами, найчастіше знижене сексуальне бажання — це про психологічні аспекти.
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Які фактори впливають на жіноче лібідо:
- хронічна втома;
- незадоволення власним тілом;
- боязнь незапланованої вагітності чи інфекції, що передається статевим шляхом;
- дисгармонія з статевим партнером.
Поміж тим, лікарка відзначила, що інколи у жінок трапляються гормональні порушення, через які у жінок може зникати сексуальний потяг.
Які гормони впливають на лібідо
Естрадіол – відповідає за:
- жіночність
- ніжність
- бажання утіхи
Тестостерон – відповідає за:
- сексуальні сновидіння;
- еротичні фантазії;
- схильність до домінування, ініціативності;
- статевий інтерес;
- активність, витривалість;
- більша ймовірність досягнення оргазму.
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)– відповідає за:
- стимулює овуляцію, а значить і тягу до сексу з метою запліднення
- посилює бажання
Прогестрон – відповідає за:
пік ceксуальной активності, фантазування (тому багато вагітних відчувають сильне бажання і оргазми під час сну)
У випадку, якщо пролактин підвищений, це знижує вироблення статевих гормонів, пригнічує овуляцію, як наслідок негативно впливає на лібідо.
Тому під час грудного вигодовування сексуальне бажання часто згасає.
Підвищений тиреотропний гормон (ТТГ):
- пригнічує овуляцію
- призводить до занепаду сил
Вітаміни, які впливають на сексуальний потяг у жінок: Д, В1, В2, В6, В9, В12, Е, А.
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