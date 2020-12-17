Іноді жінки можуть відчувати знижений сексуальний потяг, особливо у другій фазі менструального циклу. Якщо ж говорити про знижене лібідо загалом, то впливати на нього можуть безліч факторів.

Про особливості жіночого лібідо і гормони розповіла лікарка-гінекологиня Юлія Оленська. Так, за її словами, найчастіше знижене сексуальне бажання — це про психологічні аспекти.

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Які фактори впливають на жіноче лібідо:

хронічна втома;

незадоволення власним тілом;

боязнь незапланованої вагітності чи інфекції, що передається статевим шляхом;

дисгармонія з статевим партнером.

Поміж тим, лікарка відзначила, що інколи у жінок трапляються гормональні порушення, через які у жінок може зникати сексуальний потяг.

Які гормони впливають на лібідо

Естрадіол – відповідає за:

жіночність

ніжність

бажання утіхи

Тестостерон – відповідає за:

сексуальні сновидіння;

еротичні фантазії;

схильність до домінування, ініціативності;

статевий інтерес;

активність, витривалість;

більша ймовірність досягнення оргазму.

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)– відповідає за:

стимулює овуляцію, а значить і тягу до сексу з метою запліднення

посилює бажання

Прогестрон – відповідає за:

пік ceксуальной активності, фантазування (тому багато вагітних відчувають сильне бажання і оргазми під час сну)

У випадку, якщо пролактин підвищений, це знижує вироблення статевих гормонів, пригнічує овуляцію, як наслідок негативно впливає на лібідо.

Тому під час грудного вигодовування сексуальне бажання часто згасає.

Підвищений тиреотропний гормон (ТТГ):

пригнічує овуляцію

призводить до занепаду сил

Зверніть увагу: оральні контрацептиви, зокрема з антиандрогенним ефектом знижують лібідо внаслідок пригнічення тестостерону, а також сприяють виробленню ГЗСГ та призводить до дефіциту необхідних вітамінів для лібідо.

Вітаміни, які впливають на сексуальний потяг у жінок: Д, В1, В2, В6, В9, В12, Е, А.