Лікар-педіатр з Харкова Андрій Пеньков розповів, у які дні коронавірус зазвичай має найважчий перебіг. Він також уточнив, які стани бувають в цей період у важких пацієнтів та чим їх варто лікувати.

Андрій Пеньков підтвердив теорію про те, що зазвичай хворих на коронавірус госпіталізують на 9 – 10 день хвороби. Про це він розповів в інтерв'ю з журналістами LB.ua.

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Лікар розповів, що зазвичай саме у цей період захворювання у пацієнтів проявляється цитокіновий шторм, який становить загрозу для життя людини.

Цитокіновий шторм – що це? Так називають стан організму, коли імунна система занадто сильно і нерозбірливо реагує на інфекцію. Внаслідок цього в організмі відбувається дуже сильне запалення, яке призводить до пошкодження власних тканин.

Пеньков додав, що на другому тижні хвороби наростають імунологічні зміни в крові, а показники всіх реактивних маркерів запалення зростають.

У цьому стані пацієнтові необхідне серйозне лікування, але не антибіотики.

Це той момент, коли треба використовувати серйозне лікування, але не антибіотиками. COVID-19 – це гормонозалежне захворювання, при якому може допомогти своєчасне лікування стероїдами,

– розповів Пеньков.

3 основні причини важкого перебігу коронавірусу

Як зауважив Пеньков, нині виділяють 3 три основні патогенетичні лінії перебігу коронавірусу. Вони є причиною усіх важких проявів хвороби та, по суті, смерті.