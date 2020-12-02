Які дні найнебезпечніші для хворих на COVID-19
Лікар-педіатр з Харкова Андрій Пеньков розповів, у які дні коронавірус зазвичай має найважчий перебіг. Він також уточнив, які стани бувають в цей період у важких пацієнтів та чим їх варто лікувати.
Андрій Пеньков підтвердив теорію про те, що зазвичай хворих на коронавірус госпіталізують на 9 – 10 день хвороби. Про це він розповів в інтерв'ю з журналістами LB.ua.
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Лікар розповів, що зазвичай саме у цей період захворювання у пацієнтів проявляється цитокіновий шторм, який становить загрозу для життя людини.
Пеньков додав, що на другому тижні хвороби наростають імунологічні зміни в крові, а показники всіх реактивних маркерів запалення зростають.
У цьому стані пацієнтові необхідне серйозне лікування, але не антибіотики.
Це той момент, коли треба використовувати серйозне лікування, але не антибіотиками. COVID-19 – це гормонозалежне захворювання, при якому може допомогти своєчасне лікування стероїдами,
– розповів Пеньков.
3 основні причини важкого перебігу коронавірусу
Як зауважив Пеньков, нині виділяють 3 три основні патогенетичні лінії перебігу коронавірусу. Вони є причиною усіх важких проявів хвороби та, по суті, смерті.
- Гіперзапалення, тобто цитокіновий шторм,
- Гіперкоагуляція – мікротромбози у всіх органах. Особливо в легенях, але є і в серці, і в нирках,
- Гіпоксія, яка є одним з потужних руйнівних факторів.
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