Безалкогольні антисептики виявилися не менш ефективними за спиртові. Це з'ясувалося в ході нового дослідження американських вчених. При цьому безалкогольні антисептики не обпалюють і не сушать шкіру рук.

Спиртові антисептики стали "золотим стандартом" профілактики коронавірусу у всьому світі, оскільки вони надійно знищують патоген, пише abc.

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Мінуси спиртовмісних антисептиків

Центри з контролю і профілактиці захворювань США (CDC) рекомендують вибирати засоби з вмістом спирту не менше 60-70%. Люди, які змушені обробляти руки кілька разів на день, зіткнулися з неприємними побічними ефектами – спирт обпалює шкіру, викликає сухість та лущення.

Безспиртові антисептики безпечніші та не менш ефективні

Група вчених з Університету Брігама Янга вирішила перевірити, чи можуть безалкогольні антисептики застосовуватися як альтернатива. Для цього дослідники протестували декілька з'єднань четвертинного амонію, які часто зустрічаються в дезінфекційних засобах.

Вчені помістили зразки SARS-Cov-2 в пробірки, а потім провели кілька експериментів, в ході яких змішали вірус з декількома з'єднаннями. Результати виявилися вельми обнадійливими: всі ці засоби знищили не менше 99,9% вірусу протягом 15 секунд після контакту.

Щоб підтвердити отримані дані, вчені нейтралізували дезінфекційну речовину, витягли частинки вірусу з пробірки та помістили їх на живі клітини. Патоген не зміг в них проникнути, після чого дослідники зробили висновок, що ці засоби надійно його інактивувати.

Автори дослідники відзначили, що безалкогольні антисептики для рук знешкоджують віруси грипу, герпесу і мають бактерицидні та протигрибкові властивості. Їх широко застосовували задовго до пандемії, але їх ефективність в профілактиці зараження коронавірусів не досліджували.