На сьогодні захворіти на коронавірус в Україні стає моторошно, адже замість отримання описаного у МОЗ протоколу лікування, можна почути коротку фразу: "Місць нема". Натомість в офіційних даних МОЗ щодо завантаженості ліжок йдеться про скорочення цієї кількості: станом на 18 листопада в країні зайняті 52,8% таких ліжок, днем раніше цей відсоток становив 53,7%.

Чимало українців вже особисто зіткнулися із ситуацією, коли отримали відмову у госпіталізації, коли це було вкрай необхідно. Медики це коментували тим, що місць у регіоні немає. Однак, як свідчать оприлюднені Міністерством охорони здоров'я дані, в Україні зайняті 52,8% ліжок для хворих на COVID-19.

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Заповненість ліжок для COVID-19 в Україні: офіційні дані станом на 18 листопада

Де спостерігається найкраща ситуація з ліжками:

У Херсонській області (19%),

Тернопільській (40%),

Луганській (43,8%),

Кіровоградській (44,4%),

Одеській (46,6%),

Волинській (48,5%),

Дніпропетровській (48,8%).

Де найгірша ситуація з ліжками:

Черкаська область (72,3%),

Полтавська (71,9%),

Запорізька (60,5%),

Закарпатська (60,2%).

У Києві зайняті 53,2% ліжок, на Львівщині – 55,2%. Всього по країні введено вже 52 311 лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Завантаженість ліжок в Україні для хворих на коронавірус / Дані: МОЗ

Від редакції: Якщо при необхідності у госпіталізації з коронавірусом вам відмовляють, аргументуючи це тим, що "Немає місць", або гірше – вимагають гроші за це, пам’ятайте – ви завжди можете звернутися за допомогою на гарячу лінію МОЗ.

Гаряча лінія МОЗ: 0-800-60-20-19.

Офіційні дані проти реальних зізнань

Розглянемо ситуацію у Чернівецькій області. За офіційними даними, у регіоні 59,9% ліжок для хворих на коронавірус є зайнятими. Але, як розповів лікар-анестезіолог Андрій Аносов, "вільні ліжка з’являються тоді, коли хтось помирає". Він додав, що до реанімації потрапляють лише важкі хворі, які вже не можуть самостійно дихати.

"Вночі з середи на четвер взагалі була ситуація, коли ліжко, на якому помер пацієнт, фактично лишалося вільним півгодини. Тіло померлого ще перебувало у відділенні, а це ліжко перестелили, обробили і на нього була госпіталізована наступна пацієнтка", – сказав лікар.