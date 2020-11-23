Те, що люди з симптомами є найбільш інфекційними – доведений факт. Але виявляється, навіть серед симптоматичних хворих є люди, які розповсюджують вірус інтенсивніше, ніж пацієнти з такими ж проявами інфекції. І все залежить від фізіологічних чинників.

Вчені з Університету Центральної Флориди (UCF) стверджують, що певні фізіологічні особливості кожної людини можуть впливати на її інфекційність. Робота науковців опублікована у журналі Physics of Fluids.

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За допомогою комп'ютерного моделювання вчені з'ясували особливості чхання у різних людей. На основі отриманих даних вони визначили взаємозв'язок між певними рисами хворого і тим, наскільки далеко він розбризкує аерозольні частинки під час чхання.

Які люди найінтенсивніше поширюють вірус

Люди з закладеним носом. Якщо людина чхає відразу після того, як висякалась, то швидкість польоту частинок і відстань, на яку вони розбризкуються, значно менша. Це пов'язано з тим, що при закладеності носа область, з якої може вийти повітря, обмежена, що призводить до збільшення швидкості потоку.

Якщо людина чхає відразу після того, як висякалась, то швидкість польоту частинок і відстань, на яку вони розбризкуються, значно менша. Це пов'язано з тим, що при закладеності носа область, з якої може вийти повітря, обмежена, що призводить до збільшення швидкості потоку. Цікаво, що люди з повним "набором" зубів теж інтенсивніше і далі розбризкують аерозольні частинки. Адже за допомогою зубів виникає ефект звуження струменя, що робить його сильнішим.

теж інтенсивніше і далі розбризкують аерозольні частинки. Адже за допомогою зубів виникає ефект звуження струменя, що робить його сильнішим. Під час моделювання виявилось, що відстань розльоту аерозольних крапель, які під час чхання викидає людина з закладеним носом та усіма зубами, приблизно на 60% більше, ніж в інших випадках.

Окрім цього, консистенція слини теж впливає на її інфекційність. Чим вона рідкіша, тим дрібніші виходять краплі під час чхання чи кашлю. А чим вони дрібніші, тим довше залишаються в повітрі у підвішеному стані.



Шлях аерозольних частинок від різних людей / зображення Physics of Fluids

Зображення A – людина з чистою порожниною носа і повним набором зубів; Зображення B – у хворого чиста порожнина носа і без зубів; Зображення С людина з закладеним носом і без зубів; Зображення D – пацієнт з закладеним носом і повним набором зубів.

Це дослідження пов'язане з проєктом по створенню крапель від кашлю при коронавірусі. Засіб буде згущувати слину, аби скоротити відстань розльоту крапель при чханні та кашлі. З цієї нагоди автори роботи сподіваються провести ряд клінічних випробувань, аби порівняти результати моделювання з результатами, отриманими від реальних людей.