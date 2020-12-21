В Україні за тиждень зменшилась кількість активних випадків COVID-19, спад становить 11 тисяч. Станом на 21 грудня активних хворих на коронавірус в країні – 367 637.

Кількість активних хворих зменшилась до 367 тисяч

За минулий тиждень, 14-20 грудня, в Україні виявили 70 327 випадків інфікування коронавірусом. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу повідомив, що лабораторії МОЗ провели за тиждень 250 417 тестів методом ПЛР, пише 24 канал. Для порівняння за 7-13 грудня виявили 78 712 випадків інфікування.

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Про зміну підходу тестування

За словами Максима Степанова, в Україні уже тестують за зміненим алгоритмом. Зокрема, після зміни підходу вже 10 днів проводять дослідження на визначення антигену – 6 355 таких тестів здійснили минулого тижня, позитивними виявилися 1 063.

23 грудня "Медичні закупівлі" очікують отримати 1,5 млн цих тестів. Їх відразу розподілять між лікарями,

– сказав Степанов.

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За даними міністерства, загалом по Україні завантаженість ліжок для пацієнтів із COVID-19 складає 41%, але ситуація також залежить від кожної з областей.

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