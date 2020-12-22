Україна готова вакцинувати жителів ОРДЛО від COVID-19, але для цього потрібно виїхати на контрольовану Україною територію.

Українська сторона визначить категорії жителів окупованих територій, які перебувають у зоні ризику і потребують вакцинації в першу чергу. Серед них також і лікарі. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю "Суспільному".

Читайте також З якими хворобами найчастіше помирають від COVID-19: нове дослідження

Ми можемо запропонувати людям вакцинування на підконтрольній території, але ж воно не робиться онлайн – люди повинні мати можливість вʼїхати. Якщо окупаційні режими продовжать блокування, люди просто не зможуть потрапити сюди,

– сказав Резніков.

Людей, яких будуть вакцинувати у першу чергу, буде легко вирахувати через реєстри.

"Усі 272 тисячі людей мають електронні посвідчення, електронний кабінет, тому комунікація з ними – не проблема", – зауважив міністр.

Резніков додав, що влада планує обговорити питання вакцинації з міжнародними організаціями. Це питання також не обговорювали на переговорах в Тристоронньої контактній групі. Наразі там два нагальних питання – відкриття двох КПВВ та взаємне звільнення утримуваних осіб.

Станом на 22 грудня в Україні виявлено 979 506 хворих на коронавірус. З них 600 288 вже одужали. Натомість померли 16 897 інфікованих. Від початку пандемії в Україні провели 5 307 601 ПЛР-тестувань для ідентифікації SARS-CoV-2.