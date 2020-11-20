У кожного вдома повинні лежати таблетки від головного болю, нежитю чи розладу травлення. Проте найголовнішою складовою аптечки є й інші засоби, які миттєво рятують від незначних травм.

Про те, що має бути в кожного у домашній аптечці та як правильно зберігати ліки – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Що має бути в аптечці

Лікарі кажуть, що в аптечці має бути те щ,о, насамперед, захищає від ран та інфекцій – йод пластирі, вата, бинт, перекис водню.

Втім, кожен має зібрати аптечку залежно від того, скільки членів у вашій сім'ї та якого вони віку. Адже саме люди похилого віку найчастіше страждають хронічними хворобами. Також, якщо в сім'ї діти – аптечка вдома необхідна.

Треба тримати вдома дитячу аптечку й обов'язково її склад варто погодити або з сімейним лікарем або з педіатром. Самому призначати дитині ліки – це злочин, особливо, якщо в дитини температура, блювота, діарея,

– розповів завідувач Олександр Ломака.

Батьки мають говорити з дітьми

Також лікар зауважив, що батьки мають пояснювати дітям, що таке ліки. Оскільки "ліки мають бути ліками", зазначають фахівці. І в жодному разі вони не мають бути "цукерками" чи "солодкою водичкою". Дитина має розуміти, що їй погано, наголосив експерт.

Де зберігати ліки

► Як і де зберігати медикаменти залежить від розміру аптечки й умов вдома. Головне, щоб це було прохолодне і недоступне для дітей місце.

► Аптечку в жодному разі не можна зберігати на кухні, тому що там готується їжа і підвищена вологість.

► Стандартні умови зберігання медикаментів – це не вище 25 градусів. Тобто зберігати її треба в кімнаті або у спальні, щоб всі знали, де вона лежить, крім дітей.

Перед тим, як класти ліки до аптечки

Також лікар зауважив, що не обов'язково зберігати усі ліки в холодильнику, як це люблять робити українці. Перед тим, як класти до аптечки чи холодильника медикамент потрібно прочитати інструкцію, а саме розділ – умови зберігання.

Відповідно, не можна аптечку тримати:

біля батареї чи інших опалювальних приладів;

на підвіконні;

там, де є пряме сонячне світло;

на балконі – де взимку може бути мінусова температура.

Де купувати ліки

Відрізнити фальсифіковані ліки від оригінальних важко, кажуть експерти. Проте Олександр Ломака розповів пару секретів, як уникнути неприємних ситуацій.

По-перше, потрібно купувати ліки у перевірених аптеках, яким ви довіряєте або ж читати відгуки у соціальних мережах. Друге – обов'язково брати чек, адже це свого роду документ про купівлю ліків. Також упаковування має бути з усіма необхідними реквізитами.

"Має бути назва препарату, назва виробника з адресою, реєстраційне посвідчення. На коробочці має бути нанесена серія, термін придатності має бути такий самий, як всередині на пляшці чи на блістері з таблетками. Якщо є різниця – викликайте адміністратора і з'ясовуйте, чому так", – наголосив Ломака.

Фармацевти наполягають – необхідно контролювати термін придатності лікарських засобів. Не можна вживати прострочені ліки. Водночас лікарі застерігають – зловживати самолікуванням не варто – при серйозних проблемах слід обов'язково йти до свого терапевта і вже за його рекомендаціями приймати ті чи інші ліки.

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