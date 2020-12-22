Здоров'я очей однозначно впливає на якість життя, а тому так необхідно дбати про його стан: давати очам час на відпочинок, правильно харчуватись, користуватись сонцезахисними окулярами, а також проходити профілактичні огляди.

Щоб зберегти зір на довгі роки не достатньо їсти багато моркви чи чорниці – це міф часів Другої світової війни і стосувався він військових, які начебто їли моркву, щоб у темноті бачити німецькі літаки. Насправді ж перелік потрібних для здоров’я очей вітамінів та мікроелементів куди ширший.

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Чому необхідно дбати про здоров'я очей?

У наших очах є макула, або жовта пляма. Саме вона відповідає за чіткість зору, дозволяє розпізнавати предмети. Макула розташована по центру сітківки та має жовте забарвлення завдяки високому вмісту в ній двох натуральних пігментів – лютеїну і зеаксантину.

Ці каротиноїди є потужними антиоксидантами, які надходять в організм людини з їжею та захищають сітківку ока від синіх хвиль світла. З віком макула стоншується, це відбувається саме через зменшення вмісту лютеїну та зеаксантину.

Розвиток старіння сітківки призводить до того, що чіткість зображень зникає, крім того, втрачається здатність розпізнавати кольори, особливо це відчутно в темну пору доби. Йдеться про розвиток такого захворювання, як вікова макулярна дегенерація (ВМД)

Що таке вікова макулярна дегенерація

Вікова макулярна дегенерація – що це? Вікова макулярна дегенерація – це хронічне захворювання очей, яке повільно прогресує та вражає центральну зону сітківки (макулу).

Наука немає однозначного пояснення, чому виникає вікова макулярна дегенерація, але є низка причин, які є каталізатором прогресування хвороби.

Чинники, які сприяють розвитку ВМД:

незбалансоване харчування;

надлишкова маса тіла, ожиріння, високий рівень холестерину в кров;

куріння;

погана екологія;

перенесені захворювання або травми очей.

вік (середній вік хворих макулодистрофію коливається від 55 до 80 років;

гендер (жінки хворіють у 2 рази частіше за чоловіків);

спадковість (якщо родичі страждають ВМД, то шанси захворіти збільшуються);

серцево-судинні захворювання (артеріальна гіпертонія, атеросклероз судин головного мозку);

цукровий діабет;

Фахівці виділили 2 форми вікової макулярної дистрофії: суху і вологу.

У 90% випадків цього захворювання, це суха дистрофія – захворювання розвивається роками, а якість зору знижується поступово. У 10% випадків розвивається волога форма захворювання – йому характерний стрімкий перебіг, швидко розвивається центральна сліпота, необхідна екстрена допомога офтальмолога.



Літні люди у групі ризику розвитку вікової макулярної дистрофії /Фото Unspalsh

Симптоми вікової макулярної дистрофії

Як зазначено вище, у 90% випадків захворювання розвивається повільно, а тому на початкових етапах вікова макулярна дегенерація може протікати без будь-яких проявів, лише з часом можуть з’явитися такі симптоми:

Зниження контрастності й чіткості зображення.

Відчуття "плями перед очима".

Нечіткі контури предметів та об’єктів.

Потреба в більш яскравому освітленні.

Проблеми при читанні, викривлення букв.

Погіршення зору у другій половині дня.

На щастя, ризик розвитку ВМД можна знизити. Для цього слід відмовитись від шкідливих звичок, зокрема куріння, адже нікотин негативно впливає на судини очного яблука, погіршує кровообіг у сітківці.

Профілактика розвитку вікової макулярної дистрофії

Дотримуватись правил збалансованого харчування, воно повинне містити антиоксидантні вітаміни й мікроелементи, які сприяють нейтралізації вільних радикалів. Рішенням можуть бути спеціальні дієтичні добавки.

Як згадували вище, фізіологічною причиною розвитку вікової макулярної дисфункції є зниження в організмі рівня лютеїну, його наш організм не виробляє самостійно. Лютеїн надходить з їжею (шпинат, капустка кале, горошок, яєчні жовтки, гарбуз).



Шпинат містить лютеїн / Фото Unsplash

Втім для здоров'я очей важливий не лише лютеїн, до слова, він бере участь у захисті омега-3 жирних кислот від окислення. Жирні кислоти позитивно впливають на здоров’я сітківки ока. Зокрема, високий рівень споживання жирних кислот на 38% знижує ризик вікової макулярної дисфункції.

При цьому важливі не тільки кількість, а й співвідношення жирних кислот – насичених, ненасичених та поліненасичених.

У мультинутрієнтному комплексі "Релайв-Балан Мікс" це співвідношення становить 23:28:43, а в "Релайв Баланс Про" – 39:33:24. Для порівняння навіть при добре збалансованому харчуванні співвідношення жирних кислот становить – 25:30:11.

Питання про оптимальне співвідношення окремих класів жирних кислот в ліпідах харчових продуктів серед фахівців досі дискусійне. Найбільш важливим, з огляду на біологічну ефективність ліпідів, є кількість поліненасичених жирних кислот.

Крім вмісту жирних кислот, необхідно враховувати атерогенні властивості жирних кислот, тобто ступінь захисту від окислення ліпідів і концентрацію біологічно активних речовин.

Склад жирних кислот вітамінно-мінерально-ліпідного комплексу "Релайв Баланс" має високий вміст поліненасичених жирних кислот, в тому числі омега-3, що забезпечує високу антиокислювальну здатність. Це забезпечує підвищену біологічну активність жирних кислот і кращий регуляторний вплив.

Варто розуміти, що здоров’я очей – це не лише якість життя, дослідження свідчать, що хороший зір допомагає підтримувати роботу мозку, а це своєю чергою знижує ризики розвитку деменції. Дбайте про здоров’я очей!