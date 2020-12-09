Негативні переживання матері можуть мати значний вплив на стан майбутнього малюка. Особливо стрес впливає на стан мозку дитини.

Вчені залучили для участі 50 вагітних жінок, їх середній вік становив трохи більше 33 років, пише JAMA.

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Науковці досліджували стан мозку плоду кожної учасниці за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ), а також провели анкетування з використання шкали тривоги Спілбергера. Це інформативний спосіб самооцінки рівня тривожності.

Вплив стресу на плід під час вагітності

Дослідження показало, що майбутні діти матерів з підвищеним рівнем тривоги мали слабші зв'язки між двома областями мозку, які беруть участь у виконавчих і вищих когнітивних функціях. У них також було виявлено сильніші зв'язки між частинами мозку, пов'язаними з емоційним і поведінковим контролем. В майбутньому це може привести до порушення координації рухів, підвищеної реактивності й затримці розвитку мовлення.

Чому це важливо

Завданням дослідження було вивчення впливу "токсичного стресу", через який жінка не може вести повноцінне життя й успішно виконувати свої обов'язки, проте для діагностики будь-якого психічного розладу його недостатньо.

Він може бути викликаний повсякденними проблемами та негараздами. Дослідження проводилося з 2016 по 2019 рік, і, на думку науковців, рівень стресу у вагітних жінок підвищився через пандемію мінімум у два-три рази. Тому зараз особливо важливо надавати психологічну підтримку майбутнім мамам.