Нове дослідження розвіює міф про те, що ожиріння у літніх людей погано піддається лікуванню. Його дані показують, що вони можуть успішно худнути, дотримуючись рекомендацій по дієті й фізичній активності.

У новому дослідженні вчені захотіли перевірити, наскільки ефективні стандартні методи боротьби із зайвою вагою (дієта і фізична активність) в літньому віці, пише Clinical Endocrinology.

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Як відбувалося дослідження

Для дослідження автори випадковим чином вибрали історії 242 пацієнтів, які зверталися в клініку Уорвікшірского інституту вивчення діабету, ендокринології та метаболізму, щоб отримати допомогу в боротьбі з ожирінням. Вчені розділили учасників на дві групи: у віці до 60 років і у віці від 60 до 78 років. Вони порівняли їх успіхи в боротьбі із зайвою вагою.

Велика частина учасників дослідження страждала від важкого ожиріння. Всі вони отримували рекомендації, як схуднути за допомогою дієти та фізичної активності. Поряд з цим вони проходили психологічне консультування, фахівці мотивували їх до вправ.

Літні люди теж успішно худнуть

Вчені підрахували та порівняли, як сильно вдалося схуднути учасникам дослідження з обох вікових груп. Вага учасників з "старшої групи" знизилася в середньому на 7,3%, з "молодшої групи" – на 6,9%. Для людей у ​​віці 60 років і старша програма схуднення займала в середньому 41,5 місяців, для людей молодше 60 років – 33,6 місяця.

Вчені впевнені, що медики повинні пам'ятати про те, що нормалізація ваги дуже важлива для поліпшення здоров'я літніх людей. На їхню думку, вік не повинен впливати на рішення лікарів про призначення курсу щодо зниження маси тіла.