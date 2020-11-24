Як виглядають легені важкохворих пацієнтів з COVID-19: львівські медики опублікували фото
У Львові медики показали, як виглядають легені, у важкохворого пацієнта з COVID-19. На знімку доволі складно розгледіти силуети органів.
Легені хворого повністю пошкоджені хворобою. Про це зазначила Ірина Заславець на своїй фейсбук-сторінці.
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Це одні з найстрашніших легенів, які я бачила в житті, – сказала мені щойно очільниця реанімації клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова,
– написала жінка.
Легені хворого на коронавірус / Фото Facebook Ірина Заславець
Вона додала, що з Винників до медзакладу привезли 18 пацієнтів з коронавірусом. 7 із них – в реанімації. Усі в критичному стані.
Пошкодження легенів коронавірусом / Фото Facebook Ірина Заславець
Яка итуація з коронавірусом у Львівській області
- Львівська область перебуває на третьому місці за кількістю хворих на коронавірус в Україні після Києва та Харківської області.
- У Львівській області захворіло 42 050 людей. Від хвороби померло 1 176 осіб, одужало – 27 222.
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