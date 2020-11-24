У Львові медики показали, як виглядають легені, у важкохворого пацієнта з COVID-19. На знімку доволі складно розгледіти силуети органів.

Легені хворого повністю пошкоджені хворобою. Про це зазначила Ірина Заславець на своїй фейсбук-сторінці.

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Це одні з найстрашніших легенів, які я бачила в житті, – сказала мені щойно очільниця реанімації клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова,

– написала жінка.



Легені хворого на коронавірус / Фото Facebook Ірина Заславець

Вона додала, що з Винників до медзакладу привезли 18 пацієнтів з коронавірусом. 7 із них – в реанімації. Усі в критичному стані.



Пошкодження легенів коронавірусом / Фото Facebook Ірина Заславець

Яка итуація з коронавірусом у Львівській області