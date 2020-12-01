Дослідження показало, що тренування нюху допомагає впоратися з паросмією – одним з порушень, які можуть розвиватися після перенесеної інфекційної хвороби.

Міжнародна група вчених спостерігала за 153 пацієнтами зі зниженням або зміною нюху після перенесених вірусних інфекцій, пише журнал Laryngoscope.

Також на тему: Чи може коронавірус позбавити нюху назавжди: дослідження

Як відбувалося тренування

Тренування нюху полягало в регулярних (двічі на день) спробах розрізнити чотири різних запахи протягом декількох місяців. Для експерименту використовували запахи евкаліпта, лимона, троянди, кориці, шоколаду, кави, лаванди, меду, чебрецю і полуниці. Вчені підкреслюють, що це простий метод без побічних ефектів.

Паросмія – що це? Це спотворення нюху. При ній люди сприймають запахи не так, як раніше. Тобто, людина з паросмією може відчувати запахи, але ці запахи стають іншими, часто неприємними. Цей стан розвивається після перенесених інфекцій (в тому числі COVID-19) і травм.

Перевірка нюху проводилася на початку дослідження і через шість місяців. Вчені повідомляють, що тренування дало клінічно значущі результати: її застосування було пов'язане з поліпшенням як нюху, так і безпосередньо здатності розрізняти запахи. Вони вважають, що цей метод лікування може допомогти людям повернутися до нормального сприйняття запахів після вірусної інфекції.

Найвиразніший ефект від лікування вчені виявили у людей з найбільшими порушеннями нюху на початку дослідження. Також вони відзначили, що хороші результати були у літніх людей.

Втрата нюху через COVID-19

Це дослідження було проведено до початку пандемії COVID-19. Однак його автори впевнені, що їхні дані можуть бути корисні людям, які втратили нюх в результаті коронавірусної інфекції.