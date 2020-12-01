Як швидше повернути нюх після коронавірусу: поради науковців
Дослідження показало, що тренування нюху допомагає впоратися з паросмією – одним з порушень, які можуть розвиватися після перенесеної інфекційної хвороби.
Міжнародна група вчених спостерігала за 153 пацієнтами зі зниженням або зміною нюху після перенесених вірусних інфекцій, пише журнал Laryngoscope.
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Як відбувалося тренування
Тренування нюху полягало в регулярних (двічі на день) спробах розрізнити чотири різних запахи протягом декількох місяців. Для експерименту використовували запахи евкаліпта, лимона, троянди, кориці, шоколаду, кави, лаванди, меду, чебрецю і полуниці. Вчені підкреслюють, що це простий метод без побічних ефектів.
Перевірка нюху проводилася на початку дослідження і через шість місяців. Вчені повідомляють, що тренування дало клінічно значущі результати: її застосування було пов'язане з поліпшенням як нюху, так і безпосередньо здатності розрізняти запахи. Вони вважають, що цей метод лікування може допомогти людям повернутися до нормального сприйняття запахів після вірусної інфекції.
Найвиразніший ефект від лікування вчені виявили у людей з найбільшими порушеннями нюху на початку дослідження. Також вони відзначили, що хороші результати були у літніх людей.
Втрата нюху через COVID-19
Це дослідження було проведено до початку пандемії COVID-19. Однак його автори впевнені, що їхні дані можуть бути корисні людям, які втратили нюх в результаті коронавірусної інфекції.
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