Нове дослідження показує, як різні типи провітрювання автівки під час їзди впливають на ризик зараження COVID-19.

Щоб вивчити поширення повітряних потоків в машині, вчені використовували комп'ютерне моделювання. Автори дослідження провели симуляцію різних варіантів провітрювання легкового автомобіля з різними комбінаціями відкритих вікон і використанням системи вентиляції машини, пише Science Advances.

Також на тему: Перша людина отримала вакцину від коронавірусу: хто ця щасливиця

Як відбувалося дослідження

За основу був взятий автомобіль Toyota Prius з водієм і одним пасажиром на задньому сидінні з боку, протилежного водієві. Це максимально можлива відстань між пасажирами авто, але воно менше 1,8 метра. Симуляція проводилася з урахуванням швидкості близько 80 кілометрів на годину. В її різних варіантах вірус виділяли водій або пасажир.

Відкривання вікон – ефективніший захід профілактики COVID-19, ніж використання кондиціонера, оскільки це допомагає знизити концентрацію вірусу в повітрі усередині салону. Однак це не єдиний важливий фактор: грає роль і те, які саме вікна відкриті.

Як не підхопити коронавірус в авто

Якщо всі вікна машини відкриті, то в салоні утворюються два порівняно незалежних повітряних потоки з кожного боку. Тому такий режим провітрювання потенційно є найбільш безпечним з точки зору ризику зараження, якщо водій і пасажир сидять з різних сторін. Імовірність інфікування водія трохи вища, оскільки повітряні потоки йдуть вперед.

Відкриття вікон тільки біля водія і пасажира – далеко не найефективніший спосіб профілактики. Виявилося, що ризик інфікування буде нижчим, якщо відкрити вікна навпроти людей, які перебувають в автомобілі. У цьому випадку повітря потрапляє у вікно, яке розташоване за водієм, проходить за пасажиром і виходить через переднє вікно.

Вчені підкреслюють, що повністю усунути ризик зараження в машині неможливо. З точки зору профілактики більш надійні заходи – відмова від подорожі. Крім того, вентиляція не скасовує необхідності носити маски.