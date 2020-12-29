У розпал епідемій респіраторних захворювань важливо знати, як допомогти організму захищатись від вірусів та бактерій. Функцію такого захисту виконує імунітет, саме він відбиває усі атаки на організм та відповідає за перебіг захворювання, якщо інфекції уникнути таки не вдалось.

Що таке імунітет та як він формується

Імунітет – це система, яка складається з органів і клітин, які розкидані по всьому організму. Основними органами імунної системи є тимус і кістковий мозок.

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У тимусі утворюються важливі для імунної системи клітини – Т-лімфоцити.

В кістковому мозку – всі інші клітини, які мають функцію захисту від вірусів і бактерій – це лімфоцити, моноцити, нейтрофіли, еозинофіли та базофіли.

Крім того, у формуванні імунітету беруть участь лімфатична система, селезінка, мигдалики, аденоїди.

Головний принцип роботи імунної системи – це розпізнавання чужорідних організмів, сповіщення про небезпеку та їх знешкодження.

Також слід розуміти, що імунітет може бути вродженим та набутим.

При народженні людина отримує антитіла матері, який з часом втрачає при цьому паралельно набуває власні, адже зіштовхується з патогенами постійно.

Набутий імунітет утворюється під час того, як в організм потрапляють невідомі йому досі віруси та бактерії, які організм вчиться знешкоджувати самостійно. Далі імунітет запам’ятовує патоген і вже наступного разу, при контакті з ним, знає як побороти інфекцію.

Втім, той факт, що імунітет може бути набутим не означає, що на нього легко вплинути – “набути” означає, що отримати його можна лише після успішної боротьби з патогеном.

Що робити, якщо симптоми захворювання уже проявились

Спершу варто знати, як утворюється імунна відповідь організму.

Імунна відповідь – що це? Імунна відповідь – це складна багатокомпонентна, кооперативна реакція імунної системи організму на антиген, тобто вірус, бактерію чи інші чужорідні компоненти. Головна мета імунної відповіді – знищити антиген і видалити його з організму.

Організм бореться з інфекціями двома основними шляхами:

Формує антитіла, або реакція гуморального імунітету. Антитіла – це спеціалізовані білки, які організм виробляє як імунну відповідь на певні віруси, бактерії чи чужорідні речовини.

Клітинний імунітет – ґрунтується на реакції клітин імунної системи. Т-клітини є одним з видів білих кров'яних тілець (лімфоцитів). Наш організм використовує клітинний імунітет для боротьби з вірусами.

Чи можна зміцнити імунну відповідь

Це хороша ідея, але втілити її в життя не так просто. Вище ми пояснили, що імунітет – це система з багатьма змінними.

Якщо організм уже сигналізує про зустріч з інфекцією, з’явились перші симптоми ГРВІ, грипу чи іншої інфекції, то передусім варто згадати, що зайва паніка лише порушить роботу імунітету. Дозвольте організму виробити імунну відповідь та знешкодити вірус, бактеріальну чи будь-яку іншу інфекцію.

Ось, що варто зробити у випадку появи перших симптомів інфекції:

Залишайтесь вдома, достатньо відпочивайте.

При підвищенні температури тіла 38,5 та вище можна вжити жарознижувальні препарати.

Харчуйтесь легко перетравлюваною їжею, багатою амінокислотами, вітамінами, мінералами та пийте достатню кількість рідини.

Стан "армії" захисників, тобто імунна відповідь, залежить від наявності в крові, таких корисних речовин, як вітаміни, мінерали, біофлавоноїди, поліфеноли – під час інфікування потреба в них підвищена. Найефективніший шлях отримати ці речовини – це вживати спеціальні продукти функціонального призначення, адже добре відомо, що сучасні продукти бідні вітамінами та антиоксидантами. Крім того, під час грипу та інших інфекцій із-за зниженого апетиту та інтоксикації складно з’їсти велику кількість різноманітних продуктів харчування.

Тож, на допомогу імунітету в раціон можна додати вітамінно-мінеральні комплекси, які й містять потрібний набір мікроелементів.

Наприклад, Релайв Баланс – комбінований амінокислотно-пептидний комплекс, поєднаний із рослинними біофлавоноїдами, поліфенолами та іншими біологічно активними речовинами і хелатними вітаміно-мінеральними комплексами. дія яких зумовлена синергічними ефектами компонентів, що входять до його складу.

А ось імуностимулятори не завжди є дієвими для покращення імунітету. Штучне збільшення кількості клітин в організмі – імунних чи інших – не завжди хороший результат. Набагато ефективніше турбуватись про загальний стан здоров’я і не створювати додаткових навантажень організму, аби імунітет завжди був готовий відбити атаки невідомих патогенів.

Як зберегти імунітет

Звичайно, турбота про здоров'я – комплексна задача, яка вимагає систематичної роботи, особливо коли захисні бар'єри організму знижені, не вистачає часу або можливості ретельно відстежувати свій раціон.



Тож, перша рекомендація – збалансоване харчування та й загалом варто дотримуватаись здорового способу життя: відмовитись від згубних звичок, бути фізично активним.

А ось щодо харчування слід пояснити детальніше. Раціон є важливим фактором, що визначає імунні реакції організму, а дефіцит окремих поживних речовин, навіть незначний, може стати причиною зниження імунної відповіді.

Окремо варто поговорити про важливість надходження корисних речовин, які історично ми завжди отримували з їжею, і які сьогодні часто в дефіциті через особливості сучасного раціону харчування.

Частина з них безпосередньо впливає зміну імунних реакцій і називаються імунокоригуючими мікронутрієнтами. До них відносяться вітаміни А, Е, С, D; цинк, селен і мідь; поліненасичені жирні кислоти омега-3 / омега-6, і інші рослинні компоненти їжі, які належать до різних класів речовин (антиоксиданти, адаптогени, біофлавоноїди).

З розвитком сучасної медичної науки доведено, що більшість цих незамінних мікрокомпонентів рослинного походження не можуть бути замінені ніякими "внутрішніми" механізмами. Їх відсутність в їжі однозначно призведе до порушення функції імунної системи.

Тому знову ж таки, дбайте, аби у вас була змога харчуватись збалансовано та повноцінно!

Крім цього, імунітету потрібні навантаження, як от м’язи тренуються від фізичних навантажень, імунітет тренується від контактів з мікроорганізмами.

Тому не варто створювати надто стерильні умови, чи берегтись від протягів, щоб ваш імунітет міг справитись з будь-якою нетиповою ситуацією.