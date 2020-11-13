В Україні у режимі 24/7 працює гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я з питань коронавірусної інфекції.

Протягом тижня до контакт-центру 0-800-60-20-19 (гаряча лінія МОЗ) надійшло понад 27 тисяч дзвінків. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у фейсбуці.

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За його словами, лідером з реагування на дзвінки серед регіонів стала Волинська область. Для оброблення вхідних дзвінків та здійснення їхнього технічного супроводу у відповідній системі залучено до 150 операторів.

Дзвінки є безкоштовними з усіх номерів фіксованих та мобільних мереж операторів зв'язку України.

Віктор Ляшко розповів, що спробував самостійно відповідати на дзвінки на гарячій лінії.

Можу з впевненістю сказати, що даний алгоритм надання допомоги працює... Одними із питань, які потрапили саме мені, були дзвінки стосовно проходження самоізоляції через додаток "Вдома", закриття лікарняного та чи необхідно роботи повторний ПЛР тест, щоб вийти на роботу, а також питання амбулаторного лікування,

– поділився головний санітарний лікар.

Тематики дзвінків на гарячій лінії коронавірусу:

питання діагностики – 52.7%;

питання амбулаторного лікування – 9.4%;

безкоштовні та платні тестування – 7,0%;

порядок проходження самоізоляції - 5,7%;

підписання декларацій – 8,1%.

Де зареєстрована найбільша кількість звернень:

Київська область – 21.26%;

м.Київ – 10.35%;

Дніпропетровська область – 9.27%;

Харківська область – 6.99%;

Черкаська область – 6.38%.

"Якщо маєте питання чи потребуєте роз’яснення і на місці цього отримати не можете, будь ласка, телефонуйте на номер гарячої лінії і вас обов’язково професійно проконсультують", – зазначив Віктор Ляшко.